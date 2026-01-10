La “cuesta emocional” de enero: depresión y ánimo bajo tras las fiestas decembrinas

Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con el cierre de las fiestas decembrinas y el inicio de un nuevo año, muchas personas experimentan cambios emocionales que van más allá de la simple nostalgia. Especialistas en salud mental advierten que durante los meses de enero y febrero puede presentarse un incremento en síntomas de depresión, ansiedad y desánimo, un fenómeno que tiene bases científicas y que ha sido documentado también en México.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es uno de los principales problemas de salud pública a nivel global. En el caso de México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) y estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” indican que cerca del 15% de la población ha presentado síntomas depresivos en algún momento de su vida, con picos estacionales asociados a periodos de cambios emocionales, económicos y sociales, como ocurre tras las fiestas decembrinas.

Durante diciembre, las reuniones familiares, celebraciones, vacaciones y el consumo elevado de alimentos y alcohol generan una sensación temporal de bienestar. Sin embargo, al concluir este periodo, muchas personas enfrentan un “contraste emocional”: regresan a la rutina laboral o escolar, aparecen preocupaciones económicas derivadas de los gastos de fin de año y se refuerzan sentimientos de soledad, especialmente en quienes carecen de redes de apoyo o han perdido a seres queridos.

El inicio de año puede traer para muchas personas sentimientos de soledad y tristeza. Foto: (Gemini IA)

Desde el punto de vista biológico, la depresión postdecembrina también tiene relación con cambios en el cerebro. Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que la reducción de horas de luz solar durante el invierno puede afectar la producción de serotonina y melatonina, neurotransmisores clave para la regulación del estado de ánimo y el sueño. Esta alteración puede provocar fatiga, irritabilidad, trastornos del sueño y tristeza persistente, síntomas característicos de la depresión.

A nivel psicológico, el inicio del año suele estar acompañado de expectativas poco realistas y metas difíciles de cumplir. Cuando estas no se alcanzan rápidamente, se genera frustración y sensación de fracaso. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que este fenómeno puede intensificarse en personas con antecedentes de depresión, ansiedad o estrés crónico.

Es importante diferenciar entre la tristeza pasajera y un episodio depresivo. Mientras la primera suele ser temporal y manejable, la depresión clínica se caracteriza por síntomas que persisten por más de dos semanas, como pérdida de interés en actividades cotidianas, alteraciones del apetito, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa excesiva y, en casos graves, pensamientos suicidas.

En México, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que refuerza la necesidad de atender oportunamente los síntomas depresivos, especialmente en los primeros meses del año.

Las fiestas decembrinas suelen generar una sensación de bienestar que termina con el inicio del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas para cuidar la salud mental tras las fiestas decembrinas. Entre ellas se encuentran mantener rutinas de sueño regulares, realizar actividad física, llevar una alimentación balanceada, limitar el consumo de alcohol y fortalecer las relaciones sociales. Asimismo, buscar apoyo profesional es fundamental cuando los síntomas interfieren con la vida diaria.

La depresión no es una debilidad ni una etapa que deba enfrentarse en soledad. Reconocerla y atenderla a tiempo puede marcar la diferencia. En México, instituciones públicas como el IMSS, la Secretaría de Salud y líneas de atención psicológica gratuitas ofrecen apoyo profesional para quienes lo necesiten.

La transición emocional tras las fiestas decembrinas es un proceso real y documentado. Hablar de ello, desde un enfoque científico y humano, es el primer paso para romper estigmas y promover el bienestar mental en la sociedad.