Cinco hábitos que deberías abandonar si te acercas a los 50 años, tu cuerpo lo agradecerá

Diversos análisis advierten que el sedentarismo, el tabaquismo y la ingesta de azúcar excesiva elevan la probabilidad de enfermedades crónicas en personas que superan la quinta década

La década de los 50
La década de los 50 trae consigo importantes transformaciones en el funcionamiento corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien un reciente estudio de la Universidad de Stanford señala que una persona es considerada vieja a los 78 años, nunca está de más abandonar hábitos que dañan el cuerpo y la década de los 50 podría ser crucial para revertir malas prácticas.

Es en ese momento de la vida cuando el cuerpo experimenta cambios como la ralentización del metabolismo y la pérdida de masa muscular, así como transformaciones en la piel, el sistema digestivo y a nivel hormonal.

“Hay algo que duele y que casi nadie te dice: es que tu cuerpo, a partir de los cincuenta años, aunque comas bien y hagas ejercicio, ya no va a responder igual”, señaló recientemente el médico Patricio Ochoa a través de Tiktok.

Es por ello que diversos estudios científicos recomiendan el abandono de hábitos que se asocian con un mayor riesgo de enfermedades crónicas y deterioro funcional.

El manejo adecuado del estrés
El manejo adecuado del estrés influye de manera positiva en el tránsito por los 50 años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura académica señala que ciertas prácticas cotidianas pueden incidir de manera directa en la calidad de vida y la longevidad durante esta etapa.

La actividad física insuficiente figura entre los factores de riesgo más estudiados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la falta de ejercicio contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

Un metaanálisis publicado en The Lancet indica que el sedentarismo incrementa la mortalidad prematura en adultos mayores de 50 años, con una relación dosis-respuesta entre horas de inactividad y riesgo de enfermedad.

De acuerdo con la American College of Sports Medicine, la incorporación de actividad física regular ayuda a preservar la función muscular, metabólica y cognitiva en edades avanzadas.

Dejar de fumar es siempre
Dejar de fumar es siempre una recomendación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de tabaco permanece como uno de los principales determinantes negativos de salud.

Investigaciones de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) demuestran que dejar de fumar a partir de los 50 años reduce el riesgo acumulado de cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades cardiovasculares, y puede generar beneficios perceptibles en la función pulmonar al poco tiempo de abandonar el hábito.

El informe global sobre tabaco de la OMS corrobora que abandonar el consumo de tabaco a cualquier edad disminuye la probabilidad de muerte prematura.

El consumo excesivo de alcohol también ha sido examinado en la literatura científica. Según el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), el abuso de bebidas alcohólicas se asocia con mayor incidencia de cáncer hepático, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo, especialmente en adultos mayores.

Un estudio longitudinal publicado en BMJ concluyó que la reducción o eliminación del consumo de alcohol en la quinta década de vida disminuye el riesgo de enfermedades crónicas y caídas accidentales.

Una buena alimentación e incorporar
Una buena alimentación e incorporar actividad física en la rutina diaria son otras de las recomendaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo del estrés crónico representa otro aspecto relevante. Un artículo de revisión en JAMA detalla que la exposición sostenida al estrés favorece la aparición de hipertensión, trastornos metabólicos y alteraciones inmunológicas en personas mayores. Estrategias como la meditación, el ejercicio físico y la integración social han mostrado eficacia para mitigar estos efectos negativos.

En cuanto a la alimentación, la American Heart Association y la American Diabetes Association recomiendan reducir el consumo de azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados.

Estudios publicados en Circulation y Diabetes Care demuestran que el exceso de azúcar incrementa la probabilidad de padecer obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, con efectos más marcados en adultos mayores de 50 años .

Socializar también tiene efectos positivos
Socializar también tiene efectos positivos en nuestra salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la evidencia científica también subraya la importancia de mantener la vida social activa. Un estudio longitudinal de la Harvard T.H. Chan School of Public Health encontró que la soledad y el aislamiento social en la madurez incrementan el riesgo de deterioro cognitivo, depresión y mortalidad. Fomentar las relaciones interpersonales y participar en actividades comunitarias puede contribuir a preservar la salud mental y física en esta etapa.

En resumen, estos son cinco hábitos a dejar atrás si estás por llegar a los 50 años

  1. Abandonar el sedentarismo
  2. El tabaquismo
  3. El consumo excesivo de alcohol, alimentos ultraprocesados y azúcar
  4. La mala gestión del estrés
  5. Priorizar la vida social activa

