México

Registro de celulares en México 2026: ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?

Si no se realiza el trámite antes del 29 de junio de 2026, la línea podrá ser suspendida y solo permitirá llamadas de emergencia

El registro de la línea
El registro de la línea debe realizarse antes del 29 de junio de 2026 para evitar la suspensión del servicio. (Anayeli Tapia/Infobae)

A partir de este viernes 9 de enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil en México deberán estar registradas y vinculadas a una persona plenamente identificada, según las nuevas disposiciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta disposición se extiende también a los dispositivos utilizados por niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, ¿cómo se deben registrar si son menores de edad y no cuentan con INE?

Quién puede registrar las líneas usadas por menores de edad

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva regulación determina que los menores de edad no pueden registrar personalmente su línea de celular, ya que carecen de capacidad jurídica para contratar servicios de telecomunicaciones.

Por este motivo, las líneas que utilicen niñas, niños o adolescentes deberán estar a nombre de un adulto responsable, como madre, padre o tutor legal.

Este adulto deberá presentar una identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE) o pasaporte, junto con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El trámite puede realizarse de forma presencial en las sucursales de la compañía telefónica, o en línea a través de un enlace seguro que envía el operador vía SMS o mediante un código QR. En ambos casos, el adulto responsable se identifica, carga sus documentos y valida su identidad.

Es importante recalcar que una misma identificación oficial puede vincular hasta 10 líneas telefónicas, por lo que no hay problema en poner a su nombre el número propio y el de un menor, pues el operador no distingue quién usa el teléfono, sino quién es legalmente responsable de la línea.

Las consecuencias de no registrar líneas de menores

Conoce qué es el robocalling.
Conoce qué es el robocalling. (Imagen ilustrativa)

Cualquier línea móvil que no se registre y vincule a una persona identificada será suspendida, permitiendo únicamente llamadas de emergencia. Esta disposición abarca todas las líneas activas, incluidas las utilizadas por menores de edad.

La medida responde a la estrategia de la CRT de eliminar el anonimato en la telefonía móvil, con el objetivo de dificultar delitos como fraudes y extorsiones.

Cómo registrar una línea móvil: paso a paso

La CRT y las operadoras nacionales han detallado el procedimiento para registrar líneas móviles. El proceso puede hacerse presencialmente o de manera remota, de la siguiente forma:

  • Registro presencial

1. Acudir a un centro de atención de la compañía telefónica con el dispositivo que se desea registrar.

2. Presentar identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y la CURP del adulto responsable. En el caso de líneas para menores, la documentación debe estar a nombre del adulto.

3. Validación de identidad por parte del personal, quien comprobará que los datos coincidan con los registros oficiales.

4. Recepción y aprobación del aviso de privacidad, que garantiza la protección de los datos personales.

5. Recepción de un folio de alta con fecha y hora de la vinculación.

(X/@CRTGobMX)
(X/@CRTGobMX)
  • Registro remoto (en línea)

1. Recibir un enlace seguro vía SMS o acceder a un código QR proporcionado por la compañía.

2. Ingresar a la plataforma digital del operador y seguir las instrucciones.

3. Capturar los datos personales del adulto responsable, incluyendo nombre completo, CURP y datos de contacto.

4. Cargar una foto o escaneo de la identificación oficial vigente.

5. Validar la identidad a través de una selfie, si la empresa lo solicita.

6. Obtener un folio digital que confirma la fecha y hora del registro.

¿Quiénes deben registrarse?

El proceso en línea se limita a tres intentos; si no se logra completar, el usuario debe acudir a un módulo presencial. El registro es obligatorio tanto para líneas nuevas como para aquellas que ya estaban activas antes del 9 de enero de 2026.

En el caos de las líneas pospago, que normalmente ya exigen un contrato y una validación de identidad al momento de la contratación, también deben estar registradas. En la mayoría de los casos, las líneas pospago ya cumplen con los requisitos de registro porque el usuario proporcionó sus datos y documentos oficiales al contratar el servicio. Sin embargo, los usuarios deben verificar con su operadora que su línea esté correctamente registrada bajo su nombre y CURP, sobre todo si el contrato fue realizado hace varios años.

¿Cuál es la fecha límite?

La fecha límite para realizar el trámite es el 29 de junio de 2026.

