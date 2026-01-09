Estas son las multas y sanciones por tirar basura en las calles de la Ciudad de México

Toneladas de basura se acumula en las inmediaciones de la avenida circunvalación cerca del Mercado de la Merced; de la alcald´ia Cuauhtémoc. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

La Ciudad de México inició en 2026 un nuevo esquema obligatorio para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, con el propósito de mejorar la gestión de basura y promover el reciclaje. El sistema distingue tres categorías principales para la basura doméstica: residuos orgánicos, reciclables inorgánicos y no reciclables. Cada tipo de desecho cuenta con días específicos para su recolección, lo que permite facilitar el procesamiento y aprovechar materiales reutilizables. Según el calendario oficial, los residuos reciclables y no reciclables deben entregarse únicamente los lunes, miércoles, viernes y domingo.

En caso de que los residuos no se encuentren separados de forma adecuada o se presenten en días distintos a los establecidos, el personal del servicio público de limpia no procede a su recolección, lo que obliga a la ciudadanía a cumplir con la normativa.

Arrojar desechos en sitios no autorizados constituye una falta contemplada por la Ley de Cultura Cívica actual. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Multa por dejar basura en las calles

En la Ciudad de México, tirar basura en la vía pública puede derivar en multas según la Ley de Cultura Cívica vigente. Esta disposición busca frenar la acumulación de residuos en calles y esquinas, un fenómeno que se intensifica en varias alcaldías debido al número de habitantes y la dinámica urbana de la capital.

Debido a que realizar este tipo de acciones se considera una infracción de clase B conforme a la Ley de Cultura Cívica. Por ello, quienes incurran en estas faltas quedan sujetos a una de las siguientes sanciones:

Pago de una multa que va de 11 a 40 Unidades de Medida, lo que representa entre mil 244.54 y 4 mil 525.60 pesos mexicanos.

Arresto por un periodo de 13 a 24 horas.

Realización de trabajo comunitario de 3 a 6 horas.

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México clasifica como infracción arrojar desechos, animales muertos, muebles u objetos en el espacio público. Las personas detenidas por esta falta pueden recibir una multa económica, arresto de 13 a 24 horas o labor comunitaria de 3 a 6 horas. El monto de la sanción se calcula conforme a las Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la cifra varía cada año.

La Ciudad de México inició en 2026 un nuevo esquema obligatorio para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, con el propósito de mejorar la gestión de basura y promover el reciclaje. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la capital generó más de 12 mil toneladas de basura diarias durante 2023. Esta cifra, que incluye residuos de residentes y visitantes, equivale aproximadamente al peso de 69 ballenas azules. La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) atribuye el incremento de desechos a factores como el crecimiento poblacional, hábitos de consumo y la proliferación de materiales difíciles de reciclar.

La mala disposición de residuos puede provocar problemas sanitarios, advierte la SEDEMA, que recomienda modificar los hábitos de manejo y consumo. La acumulación de basura en lugares prohibidos representa un desafío para la gestión urbana y la salud de la población. Las autoridades capitalinas insisten en la importancia de cumplir con las normas para evitar sanciones y contribuir a un entorno más limpio.