Estas son las fechas confirmadas de los conciertos del ’90’s Pop Tour Antro’ para este 2026

El 90's Pop Tour 'Antro' ha anunciado las fechas de conciertos este 2026 hasta el momento. Foto: Instagram/@90spoptour.

El 90’s Pop Tour ‘Antro’ fue la renovación del ya conocido 90’s Pop Tour, el cual llenó 25 veces la Arena Ciudad de México.

Esta nueva versión ya ha contado con algunas presentaciones en diversos estados de la República, como una doble fecha en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional o en la Arena Guadalajara, en dicha entidad de la República Mexicana.

Ante el éxito que ha tenido esta nueva faceta del 90’s Pop Tour ‘Antro’, a finales del 2025 se revelaron varias fechas y presentaciones que habrá en 2026.

Todas las fechas ya son las confirmadas para 2026 hasta el momento; sin embargo, tanto el elenco como el propio organizador del proyecto ‘Ari Boroboy’ pueden mencionar más conciertos durante este año.

Los eventos musicales se llevaron a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Crédito: Instagram/@boboproducciones)

Estas son todas las fechas confirmadas hasta el momento del ’90’s Pop Tour Antro’ en México para 2026

De acuerdo con una última publicación en las redes sociales oficiales del 90’s Pop Tour Antro, estas son las fechas confirmadas de conciertos hasta el momento para 2026. Entre las ciudades destacan la Ciudad de México y Guadalajara.

Monterrey - 20 de febrero

San Luis Potosí - 28 de febrero

CDMX - 14 de marzo

Guadalajara - 28 de septiembre

De igual manera, en la misma publicación del 90’s Pop Tour donde se dieron a conocer las fechas y ciudades donde habrá conciertos para este 2026, se lee la frase de:

“Más ciudades por confirmar...”, indicó el cártel oficial del 90’s Pop Tour Antro.

¿Qué artistas se presentan en el ’90’s Pop Tour Antro’?

Los cantantes, grupos y artistas que estarán en el 90’s Pop Tour son: Ari Boroboy, Erika Zaba, Kalimba, M’Balia, The Sacados, JNS, Kabah, Mercurio, Magneto, Caló, Erik Rubín y S.B.S.

La última presentación del que fue el 90’s Pop Tour —antes de que se renovara— se llevó a cabo en el Estadio GNP Seguros el sábado 3 de mayo de 2025, donde participaron otros artistas del pop en español como Litzy, Lynda, Sentidos Opuestos y algunos más.

Como se dijo previamente, el 90’s Pop Tour cambió y surgió la edición ‘Antro’ con sus dos primeras presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, las cuales se llevaron a cabo el pasado viernes 24 y sábado 25 de octubre.

JNS, Kabah y Mercurio son algunos de los artistas del 90's Pop Tour que forman parte del elenco para los conciertos de este año. Foto: Instagram/@90spoptour.

Originalmente habría una tercera fecha programada de este concierto, la cual sería el domingo 26 de octubre, pero esta fue cancelada debido a fallas ajenas a la producción y el recinto, según lo marcó un comunicado oficial.

En el '90’s Pop Tour Antro’ se escuchan éxitos como “Enferma de amor”, “Vuela, vuela”, “La calle de las sirenas”, “Maldita timidez”, “Pepe”, “No puedo más”, “Te quiero tanto, tanto”, “Shabadabada”, “No es obsesión” y “La fuerza del amor”, entre otros clásicos del pop noventero.