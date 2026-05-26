Suspenden clases en kínder de Celestún tras accidente donde murieron maestras y una niña en Yucatán

Las docentes regresaban a Mérida después de concluir su jornada laboral cuando el vehículo en el que viajaban fue impactado de frente por una camioneta, de acuerdo con los primeros reportes. (Crédito: imagen potenciada con IA | Infobae México)

La comunidad escolar de Celestún, Yucatán, entró en un periodo de luto luego del accidente carretero que dejó cinco personas muertas, entre ellas tres maestras de preescolar y una menor de edad, hecho que llevó al jardín de niños “Emiliano Zapata” a suspender clases durante esta semana.

La dirección del plantel informó que las actividades escolares permanecerán suspendidas del 26 al 29 de mayo como medida de acompañamiento emocional para alumnos, docentes y familias afectadas por la tragedia registrada sobre la carretera Mérida-Celestún.

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Entre las víctimas fueron identificadas las maestras Diana Abril Domínguez Huh y Kristel López, además de Ximena Yocelyn, una niña originaria del puerto de Celestún que cursaba la primaria. Autoridades y habitantes de la región también confirmaron la muerte de otras dos personas relacionadas con el accidente, aunque, hasta el cierre de esta nota informativa, no se han confirmado sus identidades.

A través de comunicados dirigidos a madres y padres de familia, la escuela pidió sensibilidad ante el impacto emocional del caso y solicitó evitar la difusión de imágenes, videos o información no confirmada relacionada con el siniestro.

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Una de las víctimas mortales identificadas es la maestra Diana Domínguez. (Crédito: redes sociales)

De acuerdo con los primeros reportes, las docentes regresaban a Mérida después de concluir su jornada laboral cuando el vehículo en el que viajaban fue impactado de frente por una camioneta turística que presuntamente invadió el carril contrario.

Inicialmente, corporaciones de seguridad reportaron cuatro fallecimientos en el lugar del choque. Sin embargo, minutos más tarde se confirmó la muerte de una quinta víctima, quien había sido rescatada con vida por cuerpos de emergencia, pero murió mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

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La tragedia provocó reacciones de condolencia en distintos municipios del poniente de Yucatán. Ayuntamientos como los de Hunucmá, Tetiz, Kinchil y Celestún publicaron mensajes oficiales de solidaridad para las familias de las víctimas y para la comunidad educativa afectada.

Mientras continúan las investigaciones sobre las causas del accidente, habitantes de Celestún comenzaron a organizar muestras de apoyo para familiares y compañeros de las víctimas, en medio de la conmoción generada por uno de los accidentes más graves registrados recientemente en esa región de Yucatán.

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El gobernador de Yucatán anuncia ampliación de la carretera Mérida-Celestún

Este lunes, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas fatales del accidente y anunció que, tras el siniestro, la carretera federal Mérida-Celestún será intervenida en al menos cinco tramos de dos kilómetros cada uno, con el objetivo de ampliar la vía en las zonas consideradas de mayor riesgo.

Díaz Mena señaló que el proyecto contempla una inversión aproximada de 100 millones de pesos y forma parte de las acciones planteadas para mejorar la seguridad vial en esta carretera, señalada por habitantes y conductores como una de las más peligrosas del poniente de Yucatán.

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Piden límite de velocidad de 70 kilómetros por hora

El accidente volvió a colocar en el centro de la discusión las condiciones de seguridad en esta vía que conecta diariamente a Mérida con municipios del poniente de Yucatán.

Conductores y usuarios frecuentes han señalado desde hace años los riesgos asociados a esta carretera, caracterizada por contar con un solo carril por sentido y por registrar tránsito constante de trabajadores, estudiantes y transporte de carga. Tras el siniestro, activistas y colectivos de seguridad vial retomaron denuncias sobre vehículos que circulan a velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora en distintos tramos.

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Entre las principales propuestas impulsadas tras la tragedia se encuentra establecer un límite máximo de 70 kilómetros por hora, además de reforzar operativos de vigilancia y campañas preventivas para reducir accidentes.

El caso también volvió a poner atención sobre las cifras de mortalidad vial en Yucatán. De acuerdo con reportes citados por colectivos ciudadanos, al menos 104 personas han muerto este año en siniestros viales en la entidad, entre ellas, 49 motociclistas y 14 peatones.

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