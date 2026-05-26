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México conquista oro y plata en la etapa del Tour NORCECA de Voleibol de Playa en Tamaulipas

Tras los resultados obtenidos en Tamaulipas, los equipos mexicanos continuarán su participación este fin de semana en San Salvador

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La Selección Mexicana de Voleibol de Playa tuvo una destacada actuación en la cuarta etapa del Tour NORCECA 2026, celebrada en Ciudad Madero, Tamaulipas, al conseguir dos medallas y colocarse nuevamente entre los protagonistas del circuito continental.

La dupla conformada por Inés Lares y Carlos Ayala encabezó la participación nacional al quedarse con la medalla de oro, mientras que Abril Flores y Susana Torres aportaron una presea de plata en la rama femenil.

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Con estos resultados, México mantuvo el protagonismo en casa y llegará con buen ritmo a la siguiente parada del certamen en El Salvador.

Inés Lares y Carlos Ayala repiten el oro para México en el Tour NORCECA

Los medallistas mundiales juveniles de 2025, Inés Lares y Carlos Ayala, volvieron a subir a lo más alto del podio tras imponerse en la final a la pareja cubana integrada por Gómez y Veranes.

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El binomio mexicano ganó el encuentro en tres sets por parciales de 21-13, 18-21 y 15-9, resultado con el que repitieron el título obtenido semanas atrás durante la segunda etapa del Tour NORCECA en República Dominicana, donde también derrotaron a la misma dupla.

En la rama femenil, Abril Flores y Susana Torres aseguraron otra medalla para México luego de vencer en sets corridos, 21-17 y 22-20, a las cubanas Kailin y Drik.

La delegación nacional estuvo cerca de sumar una tercera presea, aunque Miguel Sarabia y Jorman Osuna no pudieron disputar el partido por el bronce debido a molestias físicas de Osuna.

Tras los resultados obtenidos en Tamaulipas, los equipos mexicanos continuarán su participación este fin de semana en San Salvador, El Salvador, sede de la próxima etapa del Tour NORCECA 2026.

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