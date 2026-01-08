Quién es el general retirado detenido en Puebla y ligado con Genaro García Luna

La FGR informó el arresto del hombre (REUTERS/Carlos Jasso/Ilustrativa)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Eduardo “N”, quien es identificado como un hombre que fue colaborador del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, este último condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Eduardo “N” fue detenido en Puebla por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las averiguaciones señalan que dicho hombre habría suscrito contratos para centros penitenciarios.

Quién es Eduardo “N”

Información obtenida por Infobae México indica que la persona recientemente capturada en Puebla es Eduardo Enrique Gómez García, quien aparece en registros público del 2004 como Coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

También aparece en una publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) del 2008 en el que se le designa como Comisionado de Prevención y Readaptación Social. Además, es un hombre que se desempeñó como general de la Fuerzas Armadas.

Contratos de millones de dólares revelados por la UIF

En junio de 2023 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publica una lista de personas y contratos (todos ellos con la empresa NUNVAV Inc) que estarían relacionados con Genaro García Luna.

Febrero de 2012, el ahora detenido firma un contrato por un monto de 10 millones 36 mil dólares para establecer un sistema de cámaras y micrófonos .

Marzo de 2012, firma otro contrato por otro sistema de vigilancia para el Centro Federal de Tepic, Nayarit. El monto de es 10 millones 615 mil dólares.

Julio de 2012, el hombre capturado firma otro contrato para suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha de equipo tecnológico de control y supervisión de un penal en Hermosillo, Sonora. Un gasto de 21 millones 576 mil dólares.

Julio de 2012, firma un cuarto contrato para un sistema de cámaras y micrófonos para un penal el Ocampo, Guanajuato, por 13 millones 893 mil dólares.

Relacionado con una ex hacienda

Medios locales documentan que en junio de 2023, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, habló en la conferencia del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre una investigación contra Gómez García por una adjudicación, al parecer irregular, acerca de la ex hacienda de Rijo, ubicada en el municipio de Tilapa.

Fue en julio de 2023 que Enrique Gómez obtuvo una suspensión provisional con la que no podía ser detenido.

Cabe destacar que la empresa Nunvav Inc aparece en un esquema sobre personas relacionadas con García Luna realizado por la UIF en el que también aparece María Vanesa “N”, mujer que fue capturada en diciembre de 2025 por su presunta responsabilidad en delitos de operaciones con recurso de procedencia ilícita y delincuencia organizada.