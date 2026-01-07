FGR detuvo en Puebla a Eduardo “N”, exfuncionario ligado a Genaro García Luna

Detención de Eduardo "N", presuntamente relacionado con el esquema criminal de Genaro García Luna Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que agentes federales detuvieron en el estado de Puebla a Eduardo “N”, exfuncionario señalado por los delitos de peculado y delincuencia organizada, que estaría ligado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Según información consultada por Infobae México, Eduardo “N” trabajó como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS).

La aprehensión fue informada la tarde de este 7 de enero de 2026 por Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes (FEAI) y vocero de la FGR.

Eduardo “N” es el tercer detenido señalado por tener vínculos criminales con García Luna, por lo que se sumará a la lista en la que ya se encuentran Jesús “N” y María “N”, aprehendidos en diciembre de 2025.

En el comunicado se detalló que de acuerdo con investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo “N”, entonces servidor público, habría suscrito contratos presuntamente ilícitos para diversos centros federales de readaptación social, los cuales estaban bajo administración de Genaro García Luna.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR), la aprehensión se realizó mediante un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en el estado de Puebla.

FILE PHOTO: Mexico's Public Security Minister Genaro Garcia Luna attends a meeting with the Human Rights commission at the Senate in Mexico City November 29, 2012. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

Además, las autoridades destacaron que esta aprehensión fue el resultado de labores de inteligencia que permitieron su aseguramiento para presentarlo ante la autoridad judicial correspondiente.

Según los reportes, los contratos firmados por Eduardo “N” habrían facilitado operaciones con recursos de procedencia ilícita, afectando a la Administración Pública Federal.

En el comunicado, Ulises Lara también destacó los trabajos y detenciones previas realizados por la FGR en coordinación con el Gabinete de Seguridad, las cuales estarían en el marco de la investigación vinculada a Genaro García Luna.

Actualización del caso de Jesús “N”, vinculado con García Luna

El detenido fue señalado por las autoridades como un presunto colaborador de García Luna. Foto: FGR

Según los datos proporcionados por Ulises Lara, el Ministerio Público Federal adscrito a la FEMDO presentó imputación contra Jesús “N” por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y peculado, con el objetivo de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, la autoridad judicial lo vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa, medida que cumple en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Según los reportes, se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Jesús “N” se desempeñó como servidor público entre 2013 y 2015 y está señalado por su posible participación en la simulación de contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de la Administración Pública Federal.

Su captura se realizó en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

Detención de María “N”, presunta exsecretaria de García Luna

María "N" fue detenida en diciembre de 2025. | Cuartoscuro / FGR

Por otra parte, María “N” también fue señalada en el reciente informe, detallando que actualmente cumple prisión preventiva en el CEFERESO número 16 de Morelos.

La imputada fue aprehendida tras un trabajo conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y vinculada a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, formaba parte del círculo cercano de Genaro García Luna, quien le habría otorgado facultades amplias para realizar actividades relacionadas con los objetivos ilícitos que encabezaba el funcionario federal.

Las indagatorias señalan que estos hechos se realizaron para canalizar recursos ilícitos a empresas supuestamente controladas el exsecretario de Seguridad Pública.