México

Quién es María Vanesa “N”, la excolaboradora de Genaro García Luna detenida por la FGR

Se le acusa de delincuencia organizada y operaciones de recurso con procedencia ilícita

La mujer es apoderada de una empresa (X/@DavidVargasA18/REUTERS/Tomas Bravo)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la reciente orden de aprehensión cumplimentada en contra de María Vanesa “N”, una mujer que es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recurso de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Se trata de una mujer que fue asesora del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue hallado culpable de narcotráfico en un juicio en Estados Unidos.

El informe sobre su detención fue compartido por la institución el 17 de diciembre. La mujer “posiblemente tuvo participación como apoderada legal de una empresa, la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos de la administración pública federal", destaca la institución encabezada por Ernestina Godoy.

La mujer fue capturada por la FGR (REUTERS/Carlos Jasso)

Una red de personas y empresas

María Vanesa “N” es licenciada en Piscología y cuenta con una maestría en Psicoterapía por parte de la Universidad Intercontinental. La mujer colaboró con la Secretaría de Seguridad que encabezaba en su momento García Luna.

Los datos del Registro Nacional de Detenciones (RND) describen a María Vanesa como una mujer de tez blanca de cabello largo, lacio y castaño y quien fue detenida la tarde del 16 de septiembre.

Fue en el periodo de entre el 2001 y el 2012 que colaboró con la institución de seguridad:

  • Jefatura de Departamento Coordinación de Subordinados del 2001-al 2004
  • Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados Investigación, del 2007 al 2008
  • Subdirectora de área coordinadora administrativa, durante el año 2008

De igual manera el nombre de la mujer recientemente aprehendida aparece en un documento elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el cual identifica dos personas como apoderadas de la empresa Nunvav Inc.

El esquema realizado por la UIF (UIF)

María Vanessa fue nombrada como apoderada de la empresa mencionada en octubre de 2019.

El portal Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaba que dicha mujer era apoderada legal de la empresa. lo anterior representó una relación más cercana entre Genaro García Luna y la empresa mencionada.

Nunvav habría sido usada para el desvío de mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno Federal, según informó MCCI.

Documentos publicados por el portal 5to Elemento Lab muestran parte de las averiguaciones de de la UIF en el caso de García Luna.

“Una vez analizada la manera en que operó el exservidor público y las empresas involucradas, la UIF presentó ante la FGR, una denuncia por considerar que se trataba de un esquema de lavado de dinero, corrupción y defraudación fiscal, entre otros delitos”, es parte de los expuesto en el documento.

