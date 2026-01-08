Pemex acuerda pagar 30 mil millones a proveedores en un plazo de ocho años

La deuda total de Pemex alcanzó 1 mil 843.5 mil millones de pesos en septiembre de 2025, con una disminución del 6.8% respecto al cierre de 2024. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

El formulario 6-K presentado por Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la SEC el pasado 15 de diciembre de 2025 revela cómo la empresa estatal firmó acuerdos modificatorios con proveedores y contratistas para extender el pago de los saldos generados durante el año hasta ocho años.

Este mecanismo consiste en abonos trimestrales, que incluyen intereses y capital, sumando 29 mil 236 millones de pesos hasta el 31 de octubre de 2025, según el informe de Pemex.

De la deuda total registrada al 30 de septiembre de 2025,el 51.9 % está programado para liquidarse en los próximos tres años. En cifras, esto representa 957.4 mil millones de pesos (USD 52.1 mil millones), que Pemex deberá cubrir entre 2026 y 2028, lo que implica una presión significativa sobre sus finanzas.

La capacidad de pago de la compañía depende de varias fuentes: flujos de operación, aportaciones de capital del gobierno, líneas de crédito y refinanciamiento.

Pemex reconoce que eventuales depreciaciones del peso mexicano o dificultades para acceder a recursos podrían incrementar el saldo de deuda o comprometer la viabilidad financiera.

Deuda de Pemex disminuyó en el 2025

La deuda total de Pemex, incluidos intereses acumulados, se situó en 1 mil 843.5 mil millones de pesos (USD 100.3 mil millones) al finalizar septiembre de 2025. Esta cifra marca una reducción del 6.8 % respecto al cierre de 2024.

El pago prioritario de la deuda durante los primeros nueve meses del año se realizó con 817.3 mil millones de pesos provenientes de préstamos y con 380.1 mil millones de pesos en aportaciones patrimoniales otorgadas por el gobierno mexicano.

Además, la Ley de Ingresos de la Federación para 2025 autorizó a Pemex a contratar hasta 245.4 mil millones de pesos en deuda neta a través de mercados nacionales e internacionales.

En cuanto a la deuda con proveedores, el monto ascendió a 517.1 mil millones de pesos al 30 de septiembre de 2025, lo que supone un aumento del 2.2 % en comparación con el año anterior. Para atender estos compromisos, la petrolera recurrió a la extensión de plazos señalada anteriormente.

Mejora la liquidez de Pemex en 2025

Durante 2025, la situación financiera de Pemex estuvo marcada por una mejora en la liquidez. Al 30 de septiembre, los fondos disponibles sumaban 492.8 mil millones de pesos, resultado de mayores disponibilidades de efectivo y líneas de crédito.

