Pemex advierte sobre los fraudes de inversiones con el nombre de la empresa y la venta de plazas

Pemex advierte sobre fraudes que ofrecen empleos e inversiones falsas mediante plataformas digitales y redes sociales. REUTERS/Raquel Cunha

Petróleos Mexicanos (Pemex) alertó sobre una ola de fraudes que involucran la promoción de inversiones falsas y la venta de plazas de trabajo. En un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales este 5 de enero, la empresa pidió a la ciudadanía ignorar cualquier oferta que prometa empleos o inversiones a cambio de pagos anticipados.

La estatal mexicana informó que estos fraudes suelen difundirse a través de plataformas digitales, perfiles falsos en redes sociales y videos generados con inteligencia artificial. En estos materiales, se suplanta la identidad de funcionarios de la empresa para dar credibilidad a los engaños.

Según Pemex, también hay reclutadores que solicitan dinero por supuestas ofertas laborales. La empresa enfatizó: “Pemex no promueve inversiones dirigidas a la población en general, Asimismo, no se ofertan empleos a través de particulares o bolsas de trabajo distintas a la institucional”.

Denuncia y canales oficiales de información

Pemex alerta sobre la suplantación de identidad de sus funcionarios en videos generados con inteligencia artificial para engañar a ciudadanos. REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

Pemex señaló que en caso de identificar alguna de estas prácticas, la ciudadanía debe denunciar al correo institucional de la Unidad de Responsabilidades de la empresa, disponible en su sitio web. La compañía reiteró la importancia de no compartir contenido engañoso y de consultar exclusivamente sus canales oficiales para cualquier información relevante.

La empresa subrayó su compromiso con la transparencia y la política anticorrupción del Gobierno de México. Recordó que no existen intermediarios autorizados ni bolsas de trabajo externas, y que cualquier propuesta fuera de los medios oficiales debe considerarse sospechosa.

En palabras del comunicado: “Se hace un atento llamado a no caer en el engaño… solamente las empresas especializadas en la materia realizan inversiones mediante contratos específicos.”

Recuperación y modernización de Pemex

No existen intermediarios autorizados ni bolsas de trabajo externas para gestionar empleos en Pemex, según su comunicado oficial. REUTERS/Raquel Cunha

Mientras enfrentaba estos intentos de fraude, Pemex fue reconocida el pasado 4 de diciembre por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como un pilar estratégico del Estado. En un evento celebrado en la Refinería de Tula “Miguel Hidalgo”, la mandataria destacó la recuperación de la empresa tras años de políticas que, según dijo, buscaron debilitarla y privatizarla.

Sheinbaum señaló que, durante el periodo liberal, el objetivo fue reducir su capacidad productiva, avanzar hacia su privatización y favorecer la compra de empresas extranjeras, especialmente en el sector petrolero. Explicó que esta estrategia dejó como saldo un endeudamiento de cien mil millones de dólares que afectó la operación de la petrolera.

La presidenta resaltó que el rumbo energético del país cambió en 2018, con la llegada de un nuevo enfoque orientado a la recuperación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas. Sheinbaum declaró que Pemex y la CFE no deben considerarse monopolios, ya que son empresas públicas facultadas para producir electricidad, petróleo y petrolíferos de acuerdo con el artículo 28 constitucional.

Nuevas estructuras y producción histórica

Claudia Sheinbaum reconoce a Pemex como pilar estratégico del Estado, destacando su recuperación tras políticas orientadas a la privatización. REUTERS/Henry Romero/File Photo

En 2025, se implementaron cambios legales que permitieron la creación de un solo consejo de administración para Pemex, replicando el modelo de la CFE. Según Sheinbaum, esta medida fortaleció la toma de decisiones y la productividad, además de reducir los espacios para la corrupción.

Actualmente, las ocho refinerías de Pemex producen más de un millón de barriles diarios, una cifra que no era vista desde hace 20 años. La modernización de los equipos ha permitido producir gasolina con bajo contenido de azufre, lo que disminuye los impactos negativos en la salud y el medio ambiente.