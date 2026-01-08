México

Marina desmanteló narcolaboratorio de Los Chapitos y detiene a 7 miembros de “Los Rugrats” en Sinaloa

El aseguramiento se realizó en dos operativos coordinados en el municipio de Cosalá y Culiacán

Personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) desmanteló un laboratorio clandestino y una bodega, las cuales presuntamente utilizados para la producción de drogas sintéticas en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por la Marina, esto ocurrió en dos operativos que resultaron en la detención de siete personas. Fuentes federales confirmaron a Infobae México que los arrestados forman parte de Los Rugrats, brazo armado de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Estas acciones, realizadas en coordinación con otras autoridades federales, tuvieron lugar en las inmediaciones de Los Cedritos, municipio de Cosalá, y de Las Tranquitas, en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Marina, en la primera intervención se localizó un laboratorio clandestino, conocido popularmente como narcolaboratorio, se utilizaba específicamente para la producción de metanfetamina, cerca del poblado de Los Cedritos.

El personal naval aseguró y destruyó aproximadamente 500 litros de producto en cocimiento, así como diversos precursores químicos, entre los que sobresalen 200 litros de tolueno, 200 litros de alcohol bencílico, 180 kilogramos de sosa cáustica y 15 kilogramos de ácido tartárico.

En una segunda acción, la Armada de México localizó una bodega utilizada para el almacenamiento de drogas sintéticas en Las Tranquitas, municipio de Culiacán.

Durante el operativo, se logró la detención de siete presuntos infractores de la ley y el aseguramiento de aproximadamente 1,000 kilogramos de producto terminado con características similares a la metanfetamina, además de 12 kilogramos de producto en seco, precursores, vehículos, armamento, cargadores y cartuchos de diferentes calibres.

Según datos oficiales, tanto el laboratorio como la bodega contaban con extensas áreas de operación y materiales para la producción de drogas sintéticas, por lo que ambos espacios fueron inhabilitados para prevenir su reutilización.

La Marina detalló que todos los detenidos recibieron la lectura de sus derechos y quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Además, se informó que estos aseguramientos se consideran un golpe a las capacidades logísticas de la delincuencia organizada en la región, al impedir la distribución de sustancias ilícitas en el mercado local y nacional.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de trabajar con los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad pública en Sinaloa y proteger a la población.

Además, resaltó que los operativos forman parte de las acciones coordinadas del gobierno federal para mantener el Estado de derecho y combatir la producción y tráfico de drogas sintéticas en el noroeste del país.

