Congreso CDMX llama a reforzar campañas de tutela responsable para prevenir ataques de perros

El Congreso local destacó que dichos ataques no derivan de la naturaleza de los animales, sino de un mal cuidado de los mismos. Foto: (iStock)

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las personas titulares de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Agencia de Atención Animal (AGATAN) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) a implementar campañas de información y sensibilización dirigidas a personas tutoras de animales de compañía, con el objetivo de fomentar la tutela responsable de seres vivos no humanos y prevenir ataques de perros derivados de una supervisión ineficiente.

Durante la sesión, en representación de su bancada, la diputada Yolanda García Ortega, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó la urgencia de atender los ataques de perros hacia personas, un fenómeno que se ha presentado de manera recurrente en diversas zonas de la capital.

La diputada Yolanda García hizo un llamado a las instituciones locales a fomentar una tenencia responsable de animales de compañía. Foto: (Congreso CDMX)

Señaló que esta situación ha contribuido a generar una percepción negativa y estigmatizante hacia los perros, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, los comportamientos agresivos no responden a la naturaleza del animal, sino a la falta de una tutela responsable por parte de las personas encargadas de su cuidado.

La legisladora citó el artículo “Tenencia responsable de perros en la Ciudad de México”, en el cual se identifica que la mayoría de los ataques no se deben a una supuesta “agresividad natural” del perro, sino a factores como la falta de educación del tutor, el abandono, la ausencia de control en espacios públicos y la omisión de medidas básicas de prevención. En este sentido, enfatizó que la responsabilidad del comportamiento del animal recae, en gran medida, en las acciones u omisiones de quienes los tutelan.

Asimismo, García Ortega recordó que el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos ha señalado que la mayoría de las mordeduras de perro son prevenibles mediante acciones concretas como la supervisión constante del animal, el uso adecuado de correa, la socialización temprana y la educación de las personas tutoras. Estos factores, dijo, son clave para reducir riesgos y promover una convivencia armónica entre animales de compañía y la ciudadanía.

El Congreso local refirió que una tenencia responsable influye en los animales de compañía y en su relación con el entorno. Foto: (iStock)

La diputada destacó que la constante ocurrencia de ataques de perros hacia personas genera una imagen errónea de estos animales, ya que se les percibe como inherentemente peligrosos o agresivos.

No obstante, explicó que el comportamiento de los perros puede ser resultado de múltiples factores externos, como el maltrato, la falta de socialización o el manejo inadecuado, los cuales no son atribuibles directamente al animal, sino a la irresponsabilidad humana.

Finalmente, García Ortega concluyó que es fundamental garantizar el bienestar animal y, al mismo tiempo, fortalecer el conocimiento de la sociedad sobre la responsabilidad que implica convivir con animales de compañía. Por ello, consideró indispensable la implementación de campañas masivas de información sobre la tenencia responsable de seres vivos no humanos en el espacio público.

“El problema no son los perros, es la tutela irresponsable”, afirmó la legisladora, al reiterar el llamado a las autoridades ambientales y de protección animal para actuar de manera coordinada y preventiva.