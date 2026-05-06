¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio suelen ser constantes.
Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.
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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas del martes 5 de mayo.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: Y4140
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Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
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Hora: 06:00
Estado: Demorado
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Vuelo: VB1118
Destino: Monterrey
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Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:25
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Estatus: Demorado
Vuelo: UA1091
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Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
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Hora: 12:05
Estado: Demorado
Vuelo: UA1272
Destino: S.Francisco
Aerolínea: United Airlines
Hora: 17:15
Estatus: Demorado
Vuelo: JJ8113
Destino: Sao.Paulo
Aerolínea: LATAM Airlines
Hora: 17:20
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
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