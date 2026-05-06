México

¿Los perros pueden predecir un temblor minutos antes de que suceda?

Una serie de relatos populares han mantenido viva la idea de una supuesta habilidad canina para anticipar terremotos, aunque la ciencia aclara el límite entre mito y realidad

Guardar
Perro Pastor Alemán alerta en sala de estar caótica con cortinas al viento; la TV muestra 'ALERTA SÍSMICA!' en pantalla roja brillante.
Algunos estudios exploran la sensibilidad animal ante movimientos previos a un sismo, pero concluyen que no existe una alerta anticipada confiable basada en mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que los perros pueden anticipar un temblor minutos antes de que ocurra se mantiene vigente en comunidades donde los sismos forman parte de la vida cotidiana.

Y es que son diversos los testimonios, en México y otros países, que reportan que estos animales muestran conductas inusuales poco antes de un movimiento telúrico, como ladrar, esconderse o intentar huir.

PUBLICIDAD

Si bien especialistas coinciden en que no existe una confirmación científica que pruebe que los perros anticipan un sismo existen algunas explicaciones que pueden responder a lo narrado por algunos dueños de canes y otros animales que parecen detectar estos movimientos segundos antes de que ocurran.

Un perro pequeño, de pelaje marrón y blanco, con expresión de terror, se agacha en un suelo de madera. Hay objetos caídos y polvo en una sala.
Numerosos testimonios en México reportan que los perros muestran conductas inusuales segundos antes de un temblor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Los animales pueden alertarnos de la llegada de un sismo? Esto dice la ciencia

La idea de que los perros pueden predecir un temblor minutos antes de que suceda es popular en la cultura mexicana y en muchos otros países, pero la ciencia aún no lo confirma de manera concluyente.

PUBLICIDAD

En este sentido, algunas perspectivas científicas recogidas por la revista especializada National Geographic señalan lo siguiente:

1. Observaciones y testimonios: Existen numerosos reportes de personas que aseguran que sus perros —y otros animales— muestran comportamientos inusuales antes de un sismo, como ladrar, aullar, esconderse o intentar huir. Sin embargo, estos testimonios son anecdóticos y no constituyen evidencia científica sólida.

2. Hipótesis sobre la percepción animal: Algunos científicos proponen que los perros podrían percibir señales previas a un temblor, como vibraciones sísmicas muy leves (ondas P) que los humanos no detectan, o cambios en el campo electromagnético y en el comportamiento de otros animales. Estas ondas llegan segundos antes del movimiento principal (ondas S), pero no minutos antes.

3. Estudios realizados: Hasta ahora, no existen estudios concluyentes que demuestren que los perros puedan anticipar un sismo con varios minutos de antelación. Algunas investigaciones sugieren que pueden reaccionar ante cambios inmediatos en el entorno, pero no predecir el evento con precisión y anticipación útil para la alerta temprana.

4. Limitaciones y coincidencias: La ciencia señala que muchos de los comportamientos inusuales pueden deberse a otros factores, como ruidos extraños, estrés ambiental o incluso coincidencias. Además, los cambios que perciben suelen ocurrir solo segundos antes del sismo, lo que no permite una alerta temprana efectiva.

Como es posible ver, la evidencia disponible hasta ahora descarta que los perros sean capaces de predecir un temblor con varios minutos de antelación.

Expertos citados por UNAM Global señalan que la mayoría de los comportamientos inusuales reportados pueden deberse a otros factores ambientales, como ruidos, vibraciones o estrés, y no a una capacidad predictiva relacionada con los sismos.

Una serie de relatos populares han mantenido viva la idea de una supuesta habilidad canina para anticipar terremotos. En redes abundan los videos de perros que reaccionan o se ponen nerviosos antes de que llegue un temblor. En este video, los perros alertan a una familia en Perú. (@noticierosv)

En este sentido, las alertas sísmicas tecnológicas, basadas en sensores, siguen siendo más precisas y confiables para la prevención de riesgos en zonas sísmicas.

Primer simulacro Nacional 2026

El Primer Simulacro Nacional 2026 será el 6 de mayo a las 11:00 horas con un sismo simulado de 8.2 de magnitud

Temas Relacionados

alerta sísmicamascotassismosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 5 de mayo: alerta por temperaturas altas y lluvias por anticiclón

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 5 de mayo: alerta por temperaturas altas y lluvias por anticiclón

¿Qué le pasó a Paco Web? Tiktoker pide apoyo para cirugía y trasplante de riñón

Ante este panorama, el creador digital lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe con una meta de 2 millones de pesos

¿Qué le pasó a Paco Web? Tiktoker pide apoyo para cirugía y trasplante de riñón

Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

La Comisión de Árbitros presentó la lista de los centrales, asistentes y personal del VAR que impartirán justicia en los partidos de vuelta, revelaron quién pitará el Pumas vs América

Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

Tigres vs Nashville: los Felinos llegan con ventaja de 1-0 para asegurar el pase a la final de la Concachampions

Con la serie a su favor, los de La U se presentan en el Volcán para dar el último golpe de autoridad rumbo al último partido de la competencia

Tigres vs Nashville: los Felinos llegan con ventaja de 1-0 para asegurar el pase a la final de la Concachampions

La joya del Pachuca, Elías Montiel, interesa al Sporting de Lisboa

Montiel buscaría agilizar su salida a Europa tras no estar considerado por la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La joya del Pachuca, Elías Montiel, interesa al Sporting de Lisboa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a conductor que llevaba más de 750 kilos de marihuana en camión de carga en Coahuila

Detienen a conductor que llevaba más de 750 kilos de marihuana en camión de carga en Coahuila

Dámaso Castro Zaavedra solicita licencia como vicefiscal de Sinaloa tras señalamientos de EEUU

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán lanza nuevo tema inspirado en la ausencia de Silvia Pinal: “Para mi mamita”

Alejandra Guzmán lanza nuevo tema inspirado en la ausencia de Silvia Pinal: “Para mi mamita”

‘Señora Señora’: Denisse de Kalafe remató su canción del Día de Las Madres y hoy lucha por recuperarla

Cuánto cuesta el boleto más barato para Yuridia en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro será homenajeada en el Festival de Cannes

Fans de BTS llevan ofrenda a Tláloc para que no llueva durante sus conciertos de México

DEPORTES

Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

Tigres vs Nashville: los Felinos llegan con ventaja de 1-0 para asegurar el pase a la final de la Concachampions

La joya del Pachuca, Elías Montiel, interesa al Sporting de Lisboa

¿Quién es Lucca Vuoso? El joven mexicano sub-17 que el Kun Agüero adoptó para representar

La emotiva despedida de Julio César Chávez a Eduardo Lamazón tras su fallecimiento: “Gracias por estar conmigo”