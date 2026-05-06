Algunos estudios exploran la sensibilidad animal ante movimientos previos a un sismo, pero concluyen que no existe una alerta anticipada confiable basada en mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que los perros pueden anticipar un temblor minutos antes de que ocurra se mantiene vigente en comunidades donde los sismos forman parte de la vida cotidiana.

Y es que son diversos los testimonios, en México y otros países, que reportan que estos animales muestran conductas inusuales poco antes de un movimiento telúrico, como ladrar, esconderse o intentar huir.

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Si bien especialistas coinciden en que no existe una confirmación científica que pruebe que los perros anticipan un sismo existen algunas explicaciones que pueden responder a lo narrado por algunos dueños de canes y otros animales que parecen detectar estos movimientos segundos antes de que ocurran.

Numerosos testimonios en México reportan que los perros muestran conductas inusuales segundos antes de un temblor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Los animales pueden alertarnos de la llegada de un sismo? Esto dice la ciencia

La idea de que los perros pueden predecir un temblor minutos antes de que suceda es popular en la cultura mexicana y en muchos otros países, pero la ciencia aún no lo confirma de manera concluyente.

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En este sentido, algunas perspectivas científicas recogidas por la revista especializada National Geographic señalan lo siguiente:

1. Observaciones y testimonios: Existen numerosos reportes de personas que aseguran que sus perros —y otros animales— muestran comportamientos inusuales antes de un sismo, como ladrar, aullar, esconderse o intentar huir. Sin embargo, estos testimonios son anecdóticos y no constituyen evidencia científica sólida.

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2. Hipótesis sobre la percepción animal: Algunos científicos proponen que los perros podrían percibir señales previas a un temblor, como vibraciones sísmicas muy leves (ondas P) que los humanos no detectan, o cambios en el campo electromagnético y en el comportamiento de otros animales. Estas ondas llegan segundos antes del movimiento principal (ondas S), pero no minutos antes.

3. Estudios realizados: Hasta ahora, no existen estudios concluyentes que demuestren que los perros puedan anticipar un sismo con varios minutos de antelación. Algunas investigaciones sugieren que pueden reaccionar ante cambios inmediatos en el entorno, pero no predecir el evento con precisión y anticipación útil para la alerta temprana.

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4. Limitaciones y coincidencias: La ciencia señala que muchos de los comportamientos inusuales pueden deberse a otros factores, como ruidos extraños, estrés ambiental o incluso coincidencias. Además, los cambios que perciben suelen ocurrir solo segundos antes del sismo, lo que no permite una alerta temprana efectiva.

Como es posible ver, la evidencia disponible hasta ahora descarta que los perros sean capaces de predecir un temblor con varios minutos de antelación.

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Expertos citados por UNAM Global señalan que la mayoría de los comportamientos inusuales reportados pueden deberse a otros factores ambientales, como ruidos, vibraciones o estrés, y no a una capacidad predictiva relacionada con los sismos.

Una serie de relatos populares han mantenido viva la idea de una supuesta habilidad canina para anticipar terremotos. En redes abundan los videos de perros que reaccionan o se ponen nerviosos antes de que llegue un temblor. En este video, los perros alertan a una familia en Perú. (@noticierosv)

En este sentido, las alertas sísmicas tecnológicas, basadas en sensores, siguen siendo más precisas y confiables para la prevención de riesgos en zonas sísmicas.

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Primer simulacro Nacional 2026

El Primer Simulacro Nacional 2026 será el 6 de mayo a las 11:00 horas con un sismo simulado de 8.2 de magnitud