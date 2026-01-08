Claudia Sheinbaum inaugura homenaje histórico a mujeres indígenas en Paseo de la Reforma

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la segunda etapa del Paseo de las Heroínas de la Historia de México en avenida Paseo de la Reforma, donde se develaron seis esculturas dedicadas a mujeres indígenas.

El acto se realizó con la presencia de integrantes del gabinete federal y capitalino, representantes de pueblos originarios, autoridades culturales y habitantes de la ciudad.

Claudia Sheinbaum encabeza la inauguración del Paseo de las Heroínas

Durante el evento, la mandataria federal afirmó que la historia nacional no puede entenderse sin la participación de las mujeres indígenas y señaló que su ausencia en los relatos oficiales y en los espacios públicos ha sido una constante histórica.

Reconocimiento a mujeres indígenas marca acto simbólico encabezado por Sheinbaum (Claudia Sheinbaum)

Indicó que la colocación de estas esculturas responde a un proceso de revisión de la memoria colectiva y de ampliación de las figuras representadas en uno de los corredores más emblemáticos del país.

Al referirse a la inclusión de Malintzin, Sheinbaum sostuvo que su figura ha sido interpretada de manera simplificada a lo largo del tiempo y que su reconocimiento actual parte de una revisión histórica sobre su papel como intérprete y mediadora durante la Conquista.

Señaló que el objetivo es ofrecer una mirada más amplia sobre los personajes del pasado.

Clara Brugada destaca el significado del reconocimiento en la capital

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que las esculturas representan un homenaje a mujeres que tuvieron un papel relevante en la conformación del país, aunque su participación no siempre fue registrada de manera visible.

Varias políticas y funcionarias se dieron cita para rendir homenaje durante la inauguración. Crédito: Clara Brugada

Indicó que el proyecto busca reconocer a generaciones de mujeres indígenas que han contribuido a la vida social, cultural y comunitaria de México.

Qué ocurrió durante la ceremonia en Reforma

En la ceremonia participaron representantes de distintos pueblos originarios.

Marisela González, representante del pueblo Hñähñu, agradeció el homenaje a las ancestras y señaló la exclusión histórica de las mujeres indígenas en la narrativa nacional.

También pidió que los procesos de reconocimiento incluyan a las mujeres afromexicanas.

Por su parte, Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), afirmó que durante siglos la historia oficial ofreció una visión parcial en la que las mujeres tuvieron poca presencia.

Durante la ceremonia se develaron seis esculturas en un acto lleno de simbolismo y reconocimiento histórico. Crédito: Gobierno de México

Valeria Valero, coordinadora nacional de Monumentos Históricos, indicó que la incorporación de estas esculturas amplía la diversidad de figuras representadas en Paseo de la Reforma.

La actriz Jesusa Rodríguez se refirió al tratamiento histórico de la figura de Malintzin en los relatos tradicionales.

A quiénes se reconoció y el contexto del homenaje

Las esculturas inauguradas corresponden a mujeres indígenas cuya presencia busca visibilizar distintos momentos y regiones de la historia nacional:

La Mujer de Palenque , asociada a la tradición maya

Tecuichpo , hija de Moctezuma II

Señora 6 Mono , gobernante mixteca

Xiuhtzatzin , figura de la nobleza indígena

Eréndira , vinculada a la resistencia purépecha

Malintzin, intérprete y mediadora durante la Conquista

La presidenta señaló que los monumentos, estatuas y nombres en el espacio público influyen en la forma en que se transmite la historia a las nuevas generaciones, por lo que consideró relevante diversificar las figuras representadas y ampliar las referencias históricas presentes en la ciudad.