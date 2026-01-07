El encuentro se enmarca en la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, un espacio para articular una visión compartida sobre la política exterior.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó una reunión con más de 130 embajadores y cónsules acreditados en el país, en la que presentó los principales proyectos gubernamentales rumbo al 2030 y convocó a una cooperación cultural y social más estrecha.

Este encuentro tuvo lugar en el salón Tesorería de Palacio Nacional, en el marco de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC 2026), que coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Un intercambio con la red diplomática

La cita diplomática comenzó alrededor de las 13:00 horas, tras el arribo de los representantes extranjeros a Palacio Nacional.

La presidenta ofreció una exposición sobre los avances recientes y los ejes que guiarán la agenda nacional en los próximos años, con especial énfasis en el proceso de transformación del país.

Claudia Sheinbaum se reúne con diplomáticos para revisar planes de México en 2026.

Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre México y diversas naciones, con miras a ampliar espacios de cooperación cultural, social y económica.

Afirmó que la reunión permitía compartir directamente con las y los diplomáticos la visión del gobierno mexicano sobre los desafíos y oportunidades contemporáneos.

El evento contó con la presencia de figuras clave del gabinete y del sector exterior, entre ellas:

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco

La titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier

Entre los primeros diplomáticos en arribar estuvieron emisarios de países como Estados Unidos, China, España, Noruega, Italia, Panamá y Canadá.

En el marco de la REC 2026

La reunión con la presidenta se enmarca dentro de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC 2026), que inició el 5 de enero en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El encuentro buscó fortalecer la comunicación y planificación entre la presidencia y los representantes de México en el extranjero.

El canciller Juan Ramón de la Fuente inauguró formalmente los trabajos, señalando que la REC constituye un espacio de diálogo y reflexión para articular una visión compartida sobre la política exterior.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la REC incluye mesas de diálogo con servidoras y servidores públicos, académicas y académicos, empresarias y empresarios, así como representantes clave de la sociedad civil.

El objetivo central de estas sesiones es fortalecer la acción diplomática de México en un entorno internacional definido por cambios geopolíticos y desafíos globales.

El canciller ha subrayado el contexto mundial en que se realiza esta reunión: un periodo marcado por tensiones regionales, desafíos al sistema multilateral y el reacomodo de alianzas globales, circunstancias que, según él, demandan una política exterior firme y basada en el respeto del derecho internacional.

Postura de México sobre soberanía y cooperación

En los días previos a la reunión con diplomáticos, Claudia Sheinbaum fijó públicamente la posición de México frente a asuntos internacionales, en una conferencia realizada también en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum destacó la importancia de promover la paz y la cooperación internacional basada en respeto mutuo.

En esa ocasión, rechazó categóricamente cualquier forma de intervención en los asuntos internos de otros países, argumentando que ese tipo de acciones no ha generado estabilidad ni bienestar duradero en la región.

La presidenta subrayó que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos son principios fundamentales del derecho internacional y que no pueden ser objeto de negociación. Señaló la necesidad de avanzar hacia un modelo de cooperación que:

Respete irrestrictamente la soberanía de los Estados

Impulse el desarrollo a través de inversión en infraestructura, educación, ciencia y tecnología

Favorezca la integración económica regional con cadenas productivas compartidas

Promueva bienestar social y comercio justo

Fomente diálogo permanente y horizontal entre países

Sheinbaum también abordó temas de seguridad y cooperación binacional, respondiendo a recientes señalamientos sobre el narcotráfico y destacando la importancia del respeto mutuo y la colaboración estructurada entre México y otros países, especialmente Estados Unidos.

México proyecta su papel como potencia media emergente en el contexto internacional. REUTERS/Luis Cortés

México en el contexto global

La reunión con los embajadores y cónsules se da en un momento en que México proyecta su papel en el escenario internacional como una potencia media emergente, con una economía que ocupa posiciones destacadas entre las mayores del mundo y un mercado clave en América Latina.

El país sobresale en manufactura, tecnologías de la información y la comunicación, industria automotriz y turismo, y busca diversificar sus relaciones más allá de su principal socio comercial.

No obstante, persisten desafíos internos que impactan su desarrollo, como la desigualdad, la inseguridad y la informalidad laboral.

Al mismo tiempo, México busca consolidar su participación en foros multilaterales y fortalecer lazos que permitan responder a las complejidades de la política internacional contemporánea.