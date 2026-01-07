La diseñadora mexicana que apuesta por la moda sustentable: el universo de Carmina Fuoco

La diseñadora Elke Orth fusiona tradición, diseño y propósito en cada colección de su marca

En un país donde la moda independiente vive un momento de reinvención, surge una marca que no solo propone una estética distinta, sino una relación completamente nueva con la ropa, la tierra y la comunidad. Carmina Fuoco, creada por la diseñadora mexicana Elke Orth, es una declaración en sí misma: moda sustentable, hecha en México, con una narrativa profundamente emocional.

Desde su lanzamiento, la marca se ha posicionado como una de las propuestas más originales del panorama nacional. Su identidad mezcla raíces mexicanas, herencia familiar, misticismo latino y una mirada contemporánea sobre lo que significa crear sin dañar. En un mercado saturado de fast fashion, Carmina Fuoco se diferencia por volver al origen: prendas atemporales, materiales nobles, producción consciente y una misión clara de sanar a través del diseño.

La creadora de Carmina Fuoco destaca por su compromiso con el diseño atemporal y la producción consciente

En una entrevista exclusiva con Infobae México, Elke abre su universo creativo y comparte el fuego que dio vida a esta marca.

—¿De dónde nació tu inspiración para crear Carmina Fuoco?

-Desde chiquita soñaba con tener una marca de ropa, pero siempre quise que tuviera un sentido más profundo, algo que trascendiera la prenda y pudiera tocar a la sociedad de una forma real.

Soñaba con crear algo que fuera un medio para algo más grande: sumar un granito de arena, generar conciencia, y, al mismo tiempo, hacer que las personas se sintieran guapas, seguras y fuertes. De ahí nace Carmina Fuoco.

La colección “El Cantón” de Carmina Fuoco rinde homenaje a seres queridos y celebra la herencia familiar

—Carmina Fuoco apuesta por la sustentabilidad total. ¿Por qué este enfoque tan central?

-Con el tiempo, mientras estudiaba esta industria que tanto amo, entendí también su sombra. Vi un mundo hermoso pero herido. Y sentí, muy dentro, que tenía que existir otra manera: más amable, más consciente, más humana. Al final del día, todos compartimos la misma casa: la Tierra. Por eso quise que mi foco principal fuera la sustentabilidad: crear algo hermoso que no dañará.

Este proyecto es mi refugio, y quiero que también sea el suyo. Un espacio donde la belleza se vuelve ética, y la ética, un abrazo. Carmina Fuoco es nuestra segunda oportunidad para escribirle un poema de amor al planeta.

Cada prenda de Carmina Fuoco refleja raíces mexicanas, memoria familiar y respeto por la tierra

—¿Cuál es la misión de Carmina Fuoco hoy?

-Darle vida al planeta con la ayuda de la sustentabilidad a través de la ropa y el arte. Quería crear una marca que honrará al planeta, impulsara talento mexicano, generará trabajo digno, celebrará nuestras raíces y construyera comunidad. Una marca que escogiera el amor por encima de la prisa.

Por eso decidimos caminar de la mano con tres organizaciones que cuidan lo más sagrado: la vida marina, los animales y la Tierra. Cada compra en Carmina Fuoco destina un porcentaje a la ONG que tú elijas:

México Azul , que protege la fauna marina.

Sierra Gorda , que conserva una de las reservas más biodiversas del país.

Naturalia, que defiende especies y territorios vulnerables.

Para nosotros no es solo una alianza: es parte del compromiso de hacer moda con propósito. Cuando compras en Carmina Fuoco, te llevas una prenda creada con intención… y al mismo tiempo dejas un gesto de amor sembrado en México.”

La alianza de Carmina Fuoco con México Azul, Sierra Gorda y Naturalia fortalece la moda con causa

—¿Cuál es la historia detrás del nombre “Carmina Fuoco”?

-El nombre de Carmina Fuoco no nació de un brainstorming; nació de la música y del fuego. Creció entre recuerdos de mi familia escuchando Carmina Burana, una pieza tan poderosa que siempre me regresa a mi origen. La marca es un puente entre dos mundos que me habitan: Italia y México, unidos por un idioma ancestral, el latín. Buscando una palabra que encendiera esa chispa apareció Il Fuoco: fuego. La metáfora perfecta de un planeta que arde y nos pide ser amado distinto.

Al unir Carmina y Fuoco, sin planearlo, descubrí que en latín significa “poema de amor”. Y ahí lo entendí todo: Carmina Fuoco no es solo un nombre, es una misión. Un poema de amor a la Tierra. Un recordatorio de que aún estamos a tiempo.

Elke Orth y su marca Carmina Fuoco inspiran una revolución en el consumo responsable dentro de la moda mexicana

—Tu primera colección presentó los “9 OGs”. ¿Qué buscabas transmitir?

Los 9 OGs nacieron del deseo de crear nueve básicos con un twist. Tomé siluetas de siempre y las transformé con ese toque Carmina: simples pero reconocibles; versátiles pero con intención. Atemporales. Para cualquier temporada y cualquier persona.

El origen del nombre Carmina Fuoco une la pasión por la música, el fuego y el amor por el planeta

—La nueva colección, “El Cantón”, tiene una historia íntima. ¿Cómo nació?

-Cuando empecé a diseñar El Cantón, quería honrar a la gente que amo. Es una colección construida desde mis raíces: diez prendas, cada una dedicada a una persona que marcó mi vida.

Mis tíos Quique y Coco se convirtieron en la camisa Quico. Mis tías Claudia y Karla dieron vida a la blusa Kadia. Mi hermana Nicole con el Top Nic. Mi papá, Pols. Mi mamá, May. Y mi perrita, Mika. A ellos se suman mis cuatro abuelos, cada uno con su propia prenda, su propio pedacito de historia. Ellos fueron el principio de todo: dos parejas que se amaron y decidieron crear una familia. De ese amor venimos.

Por eso esta colección es nostálgica y llena de memoria. El Cantón es un regreso al origen: un abrazo a mis raíces y al inicio que sostiene todo lo que somos.

El enfoque atemporal y consciente distingue a Carmina Fuoco en el mercado del diseño independiente

—¿Cómo ves el panorama de la moda sostenible en México?

-Aunque la moda sustentable aún no tiene pleno reconocimiento, ha despertado curiosidad. Existe un interés genuino en aprender y contribuir, pero todavía son pocas las propuestas sólidas.

La industria sostenible está creciendo y tiene un potencial enorme para convertirse en la próxima tendencia de consumo. Con el tiempo, la conciencia se expandirá y las personas descubrirán que lo sustentable también es elegante, cómodo y hecho con un cuidado excepcional. Gradualmente, la moda sustentable será la preferida. Estamos frente a la próxima revolución del consumo consciente.

Una marca que enciende un movimiento Carmina Fuoco no es solo ropa. Es estética, memoria, tierra, comunidad y fuego. Una invitación a consumir distinto, sentir distinto y vestir con propósito.