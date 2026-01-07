México

Cupos de importación de carne: productores celebran decisión que protege el abasto nacional

La decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum busca ofrecer certidumbre a productos nacionales y consumidores de este producto

Cupos máximos de importación libre
Cupos máximos de importación libre de arancel en México: 70 mil toneladas para carne de bovino y 51 mil toneladas para carne de cerdo. (Foto: Agricultura)

La reciente determinación publicada el pasado 5 de enero de 2027 en el Diario de la Oficial de la Federación (DOF) sobre el establecimiento de cupos de importación de carne ha generado respaldo entre los principales sectores productivos del país. Esta medida, impulsada por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca ofrecer certidumbre tanto a productores nacionales como a consumidores, frente al complejo escenario del abasto y la inflación.

Reconocimiento del sector productivo a la política de importación

Las organizaciones representativas, como la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex), han elogiado la decisión del gobierno federal.

Ambas asociaciones consideran que los cupos de importación protegen la producción nacional y, a la vez, aseguran el acceso de la población a alimentos de calidad.

La CNOG subrayó que esta política beneficia de manera directa a 750 mil pequeños y medianos productores de ganado bovino, permitiendo fortalecer su estabilidad económica. Por su parte, Opormex resaltó que los cupos aportan un entorno de estabilidad y previenen prácticas desleales en el mercado, fundamentales para la sostenibilidad del sector.

Detalles del nuevo esquema de importación

Según lo publicado en el DOF, los cambios recientes en el marco del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) establecen un arancel para la carne de res y cerdo proveniente de países sin tratado de libre comercio con México.

CNOG y Opormex celebraron la
CNOG y Opormex celebraron la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre los Cupos de importación de carne. (Foto: Agricultura)

Además, se definieron cupos máximos de importación libre de arancel: 70 mil toneladas para carne de bovino y 51 mil toneladas para carne de cerdo.

Estas acciones se dan con el objetivo de equilibrar el control de precios y el apoyo a la producción nacional. El esquema también contribuye a que la industria mexicana aspire a cubrir el 70 % del mercado interno de carne de cerdo para el año 2030, según las metas de Opormex.

Compromiso del gobierno con la seguridad alimentaria

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reafirmó su disposición de mantener el diálogo con los sectores productivos para asegurar que las decisiones en política agroalimentaria respondan tanto a la necesidad de contener la inflación como a la de fortalecer la capacidad productiva nacional.

El Gobierno federal ha recalcado que el abasto de carne está garantizado para los 130 millones de habitantes del país. Además, estas medidas buscan favorecer el bienestar de las familias rurales, apoyar la generación de empleo en el campo y reforzar la seguridad alimentaria en todo México.

Puntos clave de la decisión sobre cupos de importación

  • El esquema de cupos establece límites de 70 mil toneladas para carne de bovino y 51 mil toneladas para carne de cerdo libres de arancel.
  • Las organizaciones CNOG y Opormex celebraron la medida, considerándola esencial para proteger a los productores nacionales.
  • El gobierno mantiene el compromiso de garantizar el abasto nacional y de favorecer el desarrollo sustentable del sector agroalimentario.
  • La política contribuirá a que la industria nacional cubra el 70 % del mercado interno de carne de cerdo para 2030.

