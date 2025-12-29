México

Estos son algunos aranceles que entrarán en vigor en México a partir del 1 de enero

El ajuste arancelario busca favorecer la competencia de los productos nacionales

Foto: Andrés Martínez
Foto: Andrés Martínez

Este lunes el gobierno federal notificó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2026, las reformas a diversas fracciones arancelarias incluidas en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

El ajuste arancelario busca favorecer la competencia de los productos nacionales, y está orientada a establecer una política de "reindustrialización soberana, sostenible e incluyente" mediante modificaciones en los aranceles aplicados a importaciones de sectores económicos estratégicos.

Los juguetes provenientes de Asia
Los juguetes provenientes de Asia también tendrán tarifas. REUTERS/Gabriel Crossley/File Photo

Estos son algunos de los aranceles que entrarán en vigor el 1 de enero

  • Piezas automotrices tendrán aranceles de 25% a 50%, como receptores de radio, lentes para faros y defensas.
  • Loncheras, cantimploras, botellas, frascos, vidrio, acero, tubos, puertas, muebles de metal y ropa de cama enfrentarán aranceles de hasta 35%.
  • Prendas de vestir para todas las edades, abrigos, impermeables, calzado, artículos de higiene personal y tocados pagarán aranceles del 35%.
  • Artículos de oficina y escolares, dentífricos, estatuillas decorativas, ventiladores domésticos, juguetes, rompecabezas e inflables tendrán aranceles del 30%.
  • Shampoo, hornos de microondas y muebles de plástico, bambú o ratán estarán gravados con un 25%.

Cómo se aprobó la reforma arancelaria

El 9 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó con 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones el dictamen del proyecto de decreto que habilita estas reformas arancelarias, con el objetivo explícito de garantizar oportunidades igualitarias en el mercado interno.

Según el documento publicado, el Ejecutivo Federal considera que la política arancelaria resulta esencial para proteger los intereses económicos del país y, por ende, estas acciones son decisivas para el desarrollo nacional.

Ebrard defiende la nueva política arancelaria

El gobierno de México implementará un nuevo conjunto de aranceles a productos procedentes de China y otros países asiáticos a partir del 1 de enero de 2026, con el objetivo de blindar el empleo nacional, corregir distorsiones en el comercio internacional y asegurar la viabilidad de industrias consideradas estratégicas para el desarrollo económico.

Según estimaciones oficiales, el impacto inflacionario de esta medida será limitado, ya que se prevé que afecte solo al 0,2 % en el índice de precios al consumidor.

Esta decisión, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum en conjunto con el secretario de Economía Marcelo Ebrard, busca anticipar riesgos para los trabajadores y responder a una tendencia creciente de importaciones que pone en peligro miles de puestos de trabajo.

Al defender la política comercial, Marcelo Ebrard detalló el 15 de diciembre que la acción es de carácter “preventivo, sensato y quirúrgico”, ya que se orienta a impedir una merma irreversible en el empleo nacional como consecuencia de la competencia externa.

Ebrard precisó que la penetración de importaciones ha causado aumentos notorios en sectores clave: hasta un 34 % de incremento en la industria automotriz y más del 20 % en los rubros textil, vestido y calzado.

