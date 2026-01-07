México

Cuándo inicia la Feria León 2026 y cómo conseguir boletos gratis para el Foro Mazda

La feria se realizará del 9 de enero al 4 de febrero en León Guanajuato

La feria se realizará del 9 de enero al 4 de febrero en León Guanajuato. (Feria de León)

La ciudad de León, en el estado de Guanajuato, se prepara para celebrar la edición 2026 de la Feria Estatal con una cartelera artística y cultural que marca el inicio de los festejos por el 450 aniversario de la fundación de la ciudad y los 150 años de la feria. El evento, que se desarrollará entre el 9 de enero y el 4 de febrero, convertirá a la región en uno de los principales puntos de encuentro cultural del país.

El Foro Mazda será uno de los escenarios centrales, con la presentación gratuita de artistas reconocidos dentro y fuera de México. Entre los nombres internacionales confirmados destaca Foo Fighters, quienes abrirán su temporada de conciertos con un espectáculo en León. La programación musical suma figuras nacionales como Alfredo Olivas, Gloria Trevi, Julión Álvarez, María José, Christian Nodal y Carín León, todos ellos dentro de la agenda del tradicional palenque.

Además de la oferta musical, la feria incorporará espectáculos de gran formato como el show Disney de El Rey León, junto a propuestas tradicionales como los Voladores de Papantla. El programa de actividades familiares incluirá atracciones como la Carreta Loca, la participación de El Mimo y funciones de lucha libre profesional en el Foro del Lago, donde se llevarán a cabo seis combates avalados.

El Foro Mazda será uno de los escenarios centrales, con la presentación gratuita de artistas reconocidos dentro y fuera de México. (Feria de León)

La organización de la feria ha dispuesto la venta de boletos tanto de manera electrónica, a través del sistema Ticket Tap, como presencial en puntos autorizados, entre los que se encuentran el Holiday Inn Plaza Piel, el Hotel Crowne Plaza y las taquillas del palenque.

  • Costo de boleto para Feria: 15 pesos.

Boletos para los conciertos gratuitos en la Feria de León 2026

Los accesos para los distintos conciertos y presentaciones gratitos en el Foro Mazda ya se están liberando progresivamente en la página oficial del evento: feriadeleon.mx/FEL26/foro-gente. Cabe señalar que la organización de la Feria León 2026 estableció un sistema de pre-registro digital con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar el acceso.

  • Para obtener los boletos, es necesario ingresar al portal oficial de la feria y seleccionar la opción ‘Foro de la Gente presentado por Mazda’ en el menú principal.
  • Allí, se debe buscar la fecha del evento elegido y hacer clic en el botón “Línea Cero”.
  • El sistema dirige automáticamente a la plataforma Ticket One, donde se solicita completar un formulario con datos personales, como nombre, edad y contacto.
  • La validación del registro requiere confirmar la información a través de un enlace enviado por correo electrónico y un mensaje automático recibido por WhatsApp, en el que se deben seguir las instrucciones indicadas.
  • Al concluir el pre-registro, el usuario debe volver al sitio web de la feria para acceder a la fila virtual y finalizar la compra de los boletos.
Los accesos para los distintos conciertos y presentaciones se están liberando progresivamente en la página oficial del evento. (X/ @turismo_leon)

Artistas en el Foro Mazda de la Feria León 2026

  • 9 de enero: Enjambre
  • 10 de enero: Foofighters
  • 11 de enero: Pequeños Musical
  • 16 de enero: La Trakalosa de Monterrey
  • 17 de enero: DLD
  • 20 de enero: Los Recoditos
  • 22 de enero: Los Ángeles Azules
  • 23 de enero: La Arrolladora
  • 24 de enero: Kinky
  • 30 de enero: Tiesto
  • 31 de enero: Moenia
  • 1 de febrero: Paty Cantú
  • 1 de febrero: Mau y Ricky
  • 3 de febrero: Banda Machos
  • 4 de febrero: Zoé

Artistas que se presentarán en el Palenque

Los precios de las entradas al Palenque de la Feria de León 2026 varían dependiendo la zona y el artista. Los costos van desde 300 pesos hasta 4 mil 500 pesos.

  • 9 de enero: Alfredo Olivas
  • 10 de enero: Gloria Trevi
  • 11 de enero: Palomazo Norteño
  • 12 de enero: Natalia Jiménez
  • 16 de enero: Sorpresa
  • 17 de enero: Julión Álvarez
  • 18 de enero: Pancho Barraza
  • 19 de enero: Cuisillos
  • 20 de enero: María José
  • 21 de enero: Matute
  • 22 de enero: Carín León
  • 23 de enero: Carín León
  • 24 de enero: Emmanuel y Mijares
  • 25 de enero: Conjunto Primavera
  • 26 de enero: Yuridia
  • 27 de enero: Juntos
  • 29 de enero: Christian Nodal
  • 30 de enero: Alejandro Fernández
  • 31 de enero: Alejandro Fernández
  • 1 de febrero: Banda MS
  • 2 de febrero: Edén Muñoz
  • 3 de febrero: Edén Muñoz
  • 4 de febrero: Chuy Lizarraga

