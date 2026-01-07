Balearon a elemento de inteligencia de la SSC en Iztapalapa mientras entraba en servicio

Reportes preliminares señalan que estos serían los presuntos atacantes del elemento de inteligencia de la SSC. (Redes sociales)

Un agente de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue atacado a balazos este martes 6 de enero en la calle Andador Joaquín, al cruce con Andador Vicente Guerrero, dentro de la colonia Ermita Zaragoza de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la información preliminar, proporcionada por la SSC, el uniformado se encontraba realizando labores de inteligencia cuando recibió disparos de arma de fuego por parte de un individuo que logró huir del lugar.

La agresión ocurrió en una zona habitacional que, según reportes oficiales, registra un flujo regular de peatones y vecinos.

En redes sociales circulan imágenes de los presuntos atacantes, quienes habrían huido en una motoneta.

El oficial lesionado fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde permanece bajo atención médica especializada.

Al cierre de este reporte, la SSC no ha informado sobre la gravedad de las heridas ni sobre la identidad del agresor, aunque confirmó que la búsqueda se mantiene activa.

Seguimiento de los presuntos agresores

Tras el ataque, personal de la SSC activó un cerco virtual en las inmediaciones, con la finalidad de localizar al agresor, mediante sistemas de videovigilancia.

El incidente ha generado la movilización de varias unidades de la policía capitalina, que acordonaron el área y recopilaron indicios balísticos para la investigación.

Autoridades analizan videograbaciones para dar con el paradero de los presuntos atacantes. (imagen ilustrativa) Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

La alcaldía Iztapalapa concentra parte de los operativos de inteligencia e investigación debido a la presencia de puntos considerados como de riesgo para la seguridad pública, según reportes de la propia Secretaría de Seguridad.

El uso de tecnología, como el cerco virtual, forma parte de las estrategias implementadas para la localización de sospechosos en tiempo real.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas.

En el sitio se lleva a cabo la recolección de indicios.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último comunicado emitido por la SSC afirmó que hasta el momento la información sobre el ataque continúa en desarrollo, por lo que probablemente en próximas horas actualicen la situación, tal y como lo han hecho en otros casos similares.

En redes sociales circulan imágenes del hecho

En diferentes plataformas digitales comenzaron a difundirse fotografías tomadas por transeúntes y cámaras de vigilancia en momentos posteriores al ataque contra el elemento de inteligencia de la SSC.

Una de las que cobró relevancia es la compartida por diversos internautas y comunicadores especializados en nota roja, quienes señalan a los presuntos agresores.

La foto, mostrada al inicio de esta nota, pareciera estar tomada directamente de una pantalla que muestra lo recopilado por una cámara de vigilancia. En la presunta evidencia, dos personas se desplazan en una motocicleta de color gris, con detalles amarillos en la rueda delantera y el rin trasero, muy similar a un modelo de la marca Italika.

La persona que conduce lleva una gorra, camiseta oscura y pantalón oscuro, y sostiene el manillar con ambas manos. El acompañante viste una camiseta de rayas horizontales azules y blancas, pantalón azul y calzado oscuro, y apoya una mano en el hombro del conductor.

Por otra parte, circula otra presunta fotografía del elemento atacado, el cual estaría recostado tras recibir los impactos de bala, con una mancha de sangre junto a él, vistiendo una playera color negra con detalles en blanco.