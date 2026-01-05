México

Hombre hirió a un policía y se quitó la vida tras reporte de violencia familiar en CDMX

Una mujer de 34 años solicitó el apoyo de las autoridades en la colonia Santa Cruz Meyehualco de la alcaldía Iztapalapa

Guardar
Policías de la CDMX atendieron
Policías de la CDMX atendieron la llamada de emergencia (especial)

Un hombre de 43 años de edad se disparó en la cabeza luego de que su esposa reportara haber sido agredida por él en estado de ebriedad en la colonia Santa Cruz Meyehualco de la alcaldía Iztapalapa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Momentos antes de que se quitara la vida, el agresor hirió a uno de los elementos de seguridad que intervinieron en el domicilio; el uniformado resultó lesionado en la clavícula izquierda y fue trasladado a un hospital para su atención médica.

El Ministerio Público dio inicio a los servicios periciales y las investigaciones correspondientes mientras la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación; quedaron a su disposición el arma de fuego y una caja con cuatro cartuchos útiles hallados en la habitación.

La mujer de 34 años de edad fue orientada para recibir apoyo legal y psicológico.

ÍNDICES ALARMANTES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dio a conocer índices alarmantes en su reciente informe Formas de Ejercicio de la Violencia contra las Mujeres en Vínculos de Parejas o Exparejas que, entre 2020 y 2024, consignó un crudo panorama dentro de CABA.

El relevamiento, basado en los relatos de 25.119 mujeres que acudieron a la OVD, reveló que la violencia psicológica es la modalidad más extendida, con un 99% de las denunciantes afectadas, y que la frecuencia de los episodios es elevada: el 65% de las mujeres reportó hechos diarios o semanales.

Dentro de las graves cifras generales, el 58% de las denunciantes sufrió violencia física, el 39% padeció acoso económico-patrimonial y un 11% fueron sometidas sexualmente sin su consentimiento.

Además, el informe de la OVD detalló que el tiempo promedio de relación con el agresor fue de 10 años, mientras que el maltrato se extendió unos siete años.

El informe también indicó que que la mayoría de los casos se producen en espacios privados, lo que contribuye a la invisibilización del fenómeno y a la profundización de la asimetría de poder entre víctimas y agresores.

Temas Relacionados

CDMXViolenciaviolencia familiarmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Atole de huitlacoche, una receta nutritiva con sabor intenso

Se trata de una bebida espesa y aromática que une tradición, fuego lento y memoria gastronómica

Atole de huitlacoche, una receta

Tabla de quesos y charcutería, una entrada clásica con mucho sabor

Una propuesta culinaria con carnes curadas, lácteos y frutas pensada para compartir en familia

Tabla de quesos y charcutería,

Hallan cuatro cuerpos decapitados en rancho de Veracruz, identifican al hijo del exregidor de Sayula

El exedil, padre de una de las víctimas, fue asesinado en 2020 en Acayucan; investigan posible disputa de grupos delictivos de la región

Hallan cuatro cuerpos decapitados en

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 5 de enero

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cuatro cuerpos decapitados en

Hallan cuatro cuerpos decapitados en rancho de Veracruz, identifican al hijo del exregidor de Sayula

Dentro de la casa de Ovidio Guzmán: sangre, balas y el rastro del operativo que lo capturó hace tres años

Así colaboraron Los Zetas y Nicolás Maduro para traficar drogas, según acusaciones de EEUU

De El Mayo Zambada a Caro Quintero: los capos mexicanos que comparten prisión con Nicolás Maduro en EEUU

Esta es la relación de Venezuela y el Cártel de Sinaloa según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Fans se abalanzan sobre Nodal

Fans se abalanzan sobre Nodal e ignoran a Ángela Aguilar en Zacatecas, tierra de su Dinastía

Así fue el conmovedor discurso de Diego Luna en los Critics’ Choice Awards sobre el poder de la comedia

Los juguetes más pedidos por los niños en México para el Día de Reyes 2026 incluyen Las Guerreras K-pop y más

Universidad de Guadalajara lamenta el fallecimiento del hermano de Guillermo del Toro

Timothée Chalamet agradece a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards y los comparan con Nodal y Ángela Aguilar

DEPORTES

Rayados se proclama campeón de

Rayados se proclama campeón de la Copa Pacífica 2026

Monterrey y Tigres debutan con victoria en la Liga Mx Femenil

Angelina Hix debuta con hat-trick en la goleada de Pumas Femenil vs Querétaro

Eliminan a Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, de la Copa Africana de Naciones

Todos los partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana