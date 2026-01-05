Hombre hirió a un policía y se quitó la vida tras reporte de violencia familiar en CDMX

Policías de la CDMX atendieron la llamada de emergencia (especial)

Un hombre de 43 años de edad se disparó en la cabeza luego de que su esposa reportara haber sido agredida por él en estado de ebriedad en la colonia Santa Cruz Meyehualco de la alcaldía Iztapalapa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Momentos antes de que se quitara la vida, el agresor hirió a uno de los elementos de seguridad que intervinieron en el domicilio; el uniformado resultó lesionado en la clavícula izquierda y fue trasladado a un hospital para su atención médica.

El Ministerio Público dio inicio a los servicios periciales y las investigaciones correspondientes mientras la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación; quedaron a su disposición el arma de fuego y una caja con cuatro cartuchos útiles hallados en la habitación.

La mujer de 34 años de edad fue orientada para recibir apoyo legal y psicológico.

ÍNDICES ALARMANTES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dio a conocer índices alarmantes en su reciente informe Formas de Ejercicio de la Violencia contra las Mujeres en Vínculos de Parejas o Exparejas que, entre 2020 y 2024, consignó un crudo panorama dentro de CABA.

El relevamiento, basado en los relatos de 25.119 mujeres que acudieron a la OVD, reveló que la violencia psicológica es la modalidad más extendida, con un 99% de las denunciantes afectadas, y que la frecuencia de los episodios es elevada: el 65% de las mujeres reportó hechos diarios o semanales.

Dentro de las graves cifras generales, el 58% de las denunciantes sufrió violencia física, el 39% padeció acoso económico-patrimonial y un 11% fueron sometidas sexualmente sin su consentimiento.

Además, el informe de la OVD detalló que el tiempo promedio de relación con el agresor fue de 10 años, mientras que el maltrato se extendió unos siete años.

El informe también indicó que que la mayoría de los casos se producen en espacios privados, lo que contribuye a la invisibilización del fenómeno y a la profundización de la asimetría de poder entre víctimas y agresores.