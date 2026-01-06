México

Fiscalía de Michoacán investiga ataque armado contra expolicía y periodista en Uruapan

El gobernador de la entidad detalló que el comunicador se encuentra delicado

Guardar
Un joven de 17
Un joven de 17 años también resultó herido (AP Foto/Armando Solis, Archivo)

Las autoridades de Michoacán informaron sobre la apertura de una carpera de investigación por el ataque armado en contra de un hombre en Uruapan, este último dedicado al periodismo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) publicó un informe la noche del 4 de enero por el ataque en contra de un hombre identificado como Antonio C., además de un adolescente de 17 años que pasaba por el lugar. Los dos tenían heridas por disparo de arma de fuego.

Antonio C. es administrador de la página informativa conocida como Patrullando tu colonia, el cual se dedica a cubrir temas de seguridad en Uruapan, además de de ser identificado como expolicía.

“El periodista fue atacado en la calle Fray Juan de San Miguel, esquina con Anillo de Circunvalación, en la colonia La Quinta. El adolescente también fue alcanzado por los disparos. Ambas víctimas recibieron auxilio y fueron trasladadas a un hospital local para su atención médica”, destaca el reporte de la Fiscalía de Michoacán.

Tras el ataque fueron implementadas acciones para que el comunicador reciba apoyo por parte del Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ramírez Bedolla aseguró que el periodista está delicado Crédito: Facebook/Gobierno de Michoacá

El periodista atacado fue identificado como Antonio Castro, un hombre apodado Balam y el medio suele cubrir temas de accidentes viales y de inseguridad en Uruapan.

“Está delicado”, confirma Ramírez Bedolla

Mientras que en la conferencia de prensa del 5 de enero del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue cuestionado sobe el ataque contra el periodista.

“Hablé con el fiscal, el licenciado Carlos Torres Piña. Ya hay carpeta de investigación, está delicada esta persona que fue agredida, efectivamente tiene una página de internet, una fanpage, llevaba a cabo una labor informativa […] se encuentra hospitalizado, estable, pero delicado.

De igual manera, el mandatario confirmó que el sujeto agredido formó parte de la Policía de Tránsito de Uruapan, además de que agregó que se le está dando seguimiento al tema

Atacado el Día del Periodista

La agresión en contra del hombre sucedió el 4 de enero, fecha en la que es conmemorado el Día Nacional del Periodista en México. Información compartida por el medio Proceso señala que fueron al menos siete disparos en contra del comunicador por la tarde del domingo pasado.

Balam fue atacado el Día
Balam fue atacado el Día del Periodista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el pasado 1 de enero elementos de la Policía Municipal de Tocumbo fueron objeto de un ataque armado que dejó un uniformado muerto y otro más herido.

En un primer momento los agentes fueron trasladados a un hospital privado en el municipio de Los Reyes, posteriormente fue informado que uno de los agentes falleció en las instalaciones hospitalarias.

Temas Relacionados

MichoacánUruapanViolencia contra periodistasPrensamexico-noticias

Más Noticias

Cómo dejo de idealizar a mi expareja: recomendaciones de especialistas ante una reciente ruptura

Recordar sólo las cualidades de la persona con la que tuvimos una relación puede interferir en el proceso de duelo y sanación

Cómo dejo de idealizar a

Esta actriz mexicana podría ser la nueva ‘Wonder Woman’, icono feminista de la cultura pop, en Hollywood

El actor y guionista Simu Liu quedó sorprendido por el despliegue de acrobacias de esta intérprete y la recomendó públicamente para el icónico papel en el universo cinematográfico de DC

Esta actriz mexicana podría ser

Oro y plata: así se compran y venden las onzas este lunes 5 de enero de 2026

Las monedas fabricadas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su costo puede variar constantemente

Oro y plata: así se

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Información sobre tu viaje? Estos

Localizaron el vehículo implicado en el asesinato de Roberto Hernández, motociclista arrastrado en Iztapalapa

La Fiscalía de la CDMX confirmó el hallazgo y detalló que fue encontrado abandonado en calles de Nezahualcóyotl, Estado de México

Localizaron el vehículo implicado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 150 policías municipales

Detienen a 150 policías municipales en Chiapas acusados de delitos contra la salud

FGR obtuvo prisión preventiva contra Pedro Inzunza “El Sagitario”, segundo al mando del Cartel de los Beltrán Leyva

Vincularon a proceso a Aurea “N” por presunta extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación en la CDMX

Posponen nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán en EEUU

Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Esta actriz mexicana podría ser

Esta actriz mexicana podría ser la nueva ‘Wonder Woman’, icono feminista de la cultura pop, en Hollywood

Hospitalizan y someten a cirugía a Carlos Guerrero ‘Warrior’, comentarista deportivo y conductor de Survivor México

La nueva serie mexicana “Amor de Oficina” desplaza a “Stranger Things” en el top 10; mejores series en Netflix México

“El programa de la Lic”: María Julia Lafuente regresa tras despedirse de Telediario con 48 años de trayectoria

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 5 de enero

DEPORTES

Por qué Canelo Álvarez no

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026

Quién es Zhou Guanyu, piloto de reserva de Cadillac que será parte del equipo de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”

Aficionada de Rayadas se vuelve viral luego de que un balón tirara sus nachos durante el partido vs Puebla