Fiscalía de Michoacán investiga ataque armado contra expolicía y periodista en Uruapan

Un joven de 17 años también resultó herido (AP Foto/Armando Solis, Archivo)

Las autoridades de Michoacán informaron sobre la apertura de una carpera de investigación por el ataque armado en contra de un hombre en Uruapan, este último dedicado al periodismo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) publicó un informe la noche del 4 de enero por el ataque en contra de un hombre identificado como Antonio C., además de un adolescente de 17 años que pasaba por el lugar. Los dos tenían heridas por disparo de arma de fuego.

Antonio C. es administrador de la página informativa conocida como Patrullando tu colonia, el cual se dedica a cubrir temas de seguridad en Uruapan, además de de ser identificado como expolicía.

“El periodista fue atacado en la calle Fray Juan de San Miguel, esquina con Anillo de Circunvalación, en la colonia La Quinta. El adolescente también fue alcanzado por los disparos. Ambas víctimas recibieron auxilio y fueron trasladadas a un hospital local para su atención médica”, destaca el reporte de la Fiscalía de Michoacán.

Tras el ataque fueron implementadas acciones para que el comunicador reciba apoyo por parte del Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ramírez Bedolla aseguró que el periodista está delicado Crédito: Facebook/Gobierno de Michoacá

El periodista atacado fue identificado como Antonio Castro, un hombre apodado Balam y el medio suele cubrir temas de accidentes viales y de inseguridad en Uruapan.

“Está delicado”, confirma Ramírez Bedolla

Mientras que en la conferencia de prensa del 5 de enero del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue cuestionado sobe el ataque contra el periodista.

“Hablé con el fiscal, el licenciado Carlos Torres Piña. Ya hay carpeta de investigación, está delicada esta persona que fue agredida, efectivamente tiene una página de internet, una fanpage, llevaba a cabo una labor informativa […] se encuentra hospitalizado, estable, pero delicado.

De igual manera, el mandatario confirmó que el sujeto agredido formó parte de la Policía de Tránsito de Uruapan, además de que agregó que se le está dando seguimiento al tema

Atacado el Día del Periodista

La agresión en contra del hombre sucedió el 4 de enero, fecha en la que es conmemorado el Día Nacional del Periodista en México. Información compartida por el medio Proceso señala que fueron al menos siete disparos en contra del comunicador por la tarde del domingo pasado.

Balam fue atacado el Día del Periodista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el pasado 1 de enero elementos de la Policía Municipal de Tocumbo fueron objeto de un ataque armado que dejó un uniformado muerto y otro más herido.

En un primer momento los agentes fueron trasladados a un hospital privado en el municipio de Los Reyes, posteriormente fue informado que uno de los agentes falleció en las instalaciones hospitalarias.