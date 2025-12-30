SSC rindió homenaje a Román Martínez, policía caído tras frustrar un robo en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

El oficial Román Martínez falleció tras ser herido en el cumplimiento de su deber en la CDMX. Crédito: X - @ClaraBrugadaM

Personal policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX se reunió con familiares, amigos y mandos para despedir al Policía Segundo Román Martínez Estrada, quien falleció en cumplimiento del deber.

El asesinato del oficial ocurrió la tarde del domingo 28 de diciembre, cuando intentó frustrar el robo a una vivienda ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los reportes, el agente acudió junto con otros compañeros tras recibir una alerta sobre la presencia de personas armadas dentro del domicilio.

Al llegar al lugar, los agresores dispararon contra los policías y Martínez Estrada resultó herido de gravedad. Pese a recibir atención médica, perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Las autoridades mantienen abierta la investigación para dar con los responsables del ataque.

Dicho suceso cobró relevancia en la capital debido a que las autoridades montaron un operativo para dar con los responsables, el cual derivó en tareas de vigilancia en la zona de Polanco y hasta en el interior de la Plaza Antara, donde presuntamente se había refugiado uno de los delincuentes.

Ceremonia póstuma y mensaje institucional

La ceremonia inició con una misa de cuerpo presente en la explanada del Agrupamiento Guerrero, en la alcaldía Venustiano Carranza, y continuó con un homenaje encabezado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Lo acompañaron los Subsecretarios del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno; de Control de Tránsito, Cristian Raymundo Sumano Salazar; de Inteligencia e Investigación Policial, Hermenegildo Lugo Lara; el Director General de la Policía Bancaria e Industrial, Oswaldo Cantellano Ledezma; el Director de la Policía Auxiliar, Lorenzo Gutiérrez Ibañez; y el Coordinador General de la Policía Metropolitana, Rogelio Ramón Hipólito.

Homenaje al oficial Román Martínez. Crédito: X -@SSC_CDMX

En su mensaje, el Secretario Vázquez Camacho destacó la trayectoria de Román Martínez Estrada, resaltando su vocación, profesionalismo y sentido del deber durante más de 30 años de servicio. Además, señaló que su vida representa el compromiso y la determinación de quienes integran la Policía de la Ciudad de México.

Reconocimientos y últimos honores

Durante la ceremonia, se montó una guardia de honor alrededor del féretro, al que se le colocaron la bandera y el kepí que utilizó en su carrera.

La Banda de Guerra, integrada por elementos de distintas agrupaciones, interpretó el toque de silencio, mientras que el equipo de fusilería realizó una salva de honor.

En el homenaje al oficial Román Martínez participaron elementos de diversas dependencias de la SSC. Crédito: X -@SSC_CDMX

El Inspector General Otañez Herrera Eder Alberto, Director General Regional de Álvaro Obregón, realizó el último pase de lista y reconoció la integridad de Martínez Estrada, subrayando su ejemplo y la huella que dejó en la corporación.

Compromiso institucional y apoyo a la familia

El Secretario de Seguridad Ciudadana hizo un llamado a continuar con el compromiso de justicia y a trabajar para detener a los responsables del hecho.

La SSC reiteró su reconocimiento al trabajo de Román Martínez Estrada y refrendó su apoyo y solidaridad a los familiares del policía caído.

Asimismo, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, publicó un mensaje en su cuenta de X (antes twitter).

“Hoy despedimos con honor y respeto a nuestro compañero policía Román Martínez, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Su entrega y vocación de servicio quedan como ejemplo del compromiso diario de quienes cuidan nuestra ciudad. No habrá impunidad", afirmó Brugada.