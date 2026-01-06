Riña entre vecinos en Tlatelolco deja dos mujeres lesionadas, una de ellas fue herida con un cúter

La riña ocurrió en una de las jardineras de los multifamiliares frente al edificio Cuautla. (vivirentlatelolco.blogspot)

Una fuerte movilización se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras reportarse una riña entre dos mujeres, vecinas de la Unidad Tlatelolco, las cuales se agredieron mutuamente tras iniciar un conflicto verbal.

Tras los hechos una de ellas resultó lesionada con un cúter mientras que la otra implicada solo presentó golpes.

La pelea ocurrió frente al edificio Cuautla y además de las mujeres, otros dos hombres (presuntas parejas de las feminas) estuvieron involucrados en la pelea. Uno de ellos fue detenido en el lugar y trasladado al Ministerio Público.

Las mujeres lesionadas fueron atendidas en el lugar. (Captura video X:Qué poca madre)

De acuerdo con información de los vecinos, las peleas entre estas dos vecinas del multifamiliar eran constantes y ya se habían enfrentado de manera verbal en ocasiones anteriores.

Las mujeres fueron atendidas en el lugar, una por personal del ERUM y otra por paramédicos de protección civil. Ambas heridas fueron atendidas en el lugar para aplicar primeros auxilios, una de ellas por golpes y otra por lesión con arma blanca, la cual fue indentificada como un cúter.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes separaron a las mujeres tras los reportes de vecinos de que había iniciado un altercado.

Como se mencionó antes, en la riña participaron también dos hombres, uno de los cuales fue detenido por la policía mientras que otro huyo del lugar.

La pelea ocurrió entre vecinas de la Unidad Tlatelolco. (vivirentlatelolco.blogspot)

Metro CDMX: captan dos peleas de usuarias en la Línea 2 y Línea B

Las imágenes de dos altercados en vagones exclusivos para mujeres del Metro de Ciudad de México causaron alarma entre pasajeros y han puesto en duda la eficacia de los protocolos de seguridad en el transporte público.

Uno de los videos viralizados exhibe la grave exposición de un menor, ya que una de las participantes lleva a su hijo en brazos durante el enfrentamiento.

Hasta el momento de la difusión masiva de estos registros, ninguna autoridad local emitió comunicados oficiales respecto a los hechos, lo que intensificó el desconcierto y la exigencia de respuestas entre los usuarios. El vacío de declaración oficial persiste, a pesar del impacto generado por el contenido en redes sociales.

El primer caso se registró en la Línea 2 del Metro CDMX, según los videos publicados en plataformas digitales. Allí, un conjunto de pasajeras jaló del cabello a otra mujer, mientras una persona más intentó defenderla.

La lucha incluyó a una mujer que, con un bebé en brazos, se sumó a la gresca, lanzando golpes y exponiendo al niño a manotazos y tirones en medio de la trifulca. El menor resultó afectado físicamente, atrapado entre los forcejeos de las adultas.

Conforme la situación se agravó, varias pasajeras trataron de intervenir para separar a las implicadas, aunque la aglomeración en el vagón impidió una resolución rápida.

Sobre la causa original del altercado, diversas versiones entre los usuarios sugirieron como posible detonante la disputa por un asiento reservado, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Usuarias de la Línea B captaron el momento en que un grupo de mujeres protagonizó una pelea dentro del vagón exclusivo. Crédito: X/@MetroViralMx

La circulación del video provocó una oleada de críticas en redes sociales, particularmente acerca del cumplimiento de las medidas de seguridad dentro del sistema de transporte y la vigilancia en vagones destinados exclusivamente a mujeres.