Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 5 al viernes 9 de enero

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social lanzado por el Gobierno de México, enfocada en brindar apoyo económico a mujeres mayores en todo el país.

Este apoyo económico se destina a mujeres que tienen entre 60 y 64 años, otorgándose de manera universal a todas las personas dentro de ese rango de edad.

Antes, cada beneficiaria recibía 3 mil pesos cada dos meses a través de depósitos en sus cuentas del Banco del Bienestar, pero en 2026 la cantidad incrementó a 3 mil 100 pesos.

Inicialmente, el beneficio solo incluía a quienes tenían 63 y 64 años, aunque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum propuso ampliar la edad de acceso desde los 60 años.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde agosto de 2025, las mujeres de 60 a 62 años de edad, junto con quienes recién cumplen 63 o 64, pueden inscribirse en los módulos asignados.

La gestión de este apoyo es responsabilidad de la Secretaría del Bienestar, encargada de los registros, pagos y trámites relacionados.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, revela el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el pasado lunes 5 de enero, el calendario oficial de pagos de enero de la Pensión Bienestar durante la conferencia matutina dirigida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este corresponde al primer depósito de 2026, que abarca los meses de enero y febrero, señaló la funcionaria federal del Gobierno de México.

Además, comentó que los pagos se entregan de manera escalonada conforme a la letra inicial del apellido paterno.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el pago de la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Algunas beneficiarias quieren saber quiénes recibirán el pago durante la primera semana de enero, es decir, del lunes 5 al viernes 9 del mismo mes.

¿Qué beneficiarias recibirán el pago de la Pensión Mujeres Bienestar del lunes 5 al viernes 9 de enero de 2026?

Según información de la Secretaría del Bienestar, ya existe un grupo de personas que recibirán el pago en la primera semana de enero, es decir, del lunes 5 al viernes 9, de la Pensión Mujeres Bienestar.

Tal como se indicó antes, los depósitos se efectúan de forma escalonada de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Por eso, quienes forman parte de la Pensión Mujeres Bienestar y recibirán el depósito entre el lunes 5 y el viernes 9 de enero son los siguientes:

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 de enero: C

Jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D, E, F

Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.

Los pagos iniciaron el pasado lunes 5 de enero para quienes tienen apellidos que empiezan con la letra A de la Pensión Mujeres Bienestar.

El viernes 9, personas adultas mayores de 65 años registradas en este programa social cuyos apellidos inicien con D, E o F recibirán su depósito correspondiente.