México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 5 al viernes 9 de enero

El monto aumentó a 3 mil 100 pesos para todas las adultas mayores de 60 a 64 años de edad, que integran este programa social

Guardar
La Pensión Bienestar es un
La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social lanzado por el Gobierno de México, enfocada en brindar apoyo económico a mujeres mayores en todo el país.

Este apoyo económico se destina a mujeres que tienen entre 60 y 64 años, otorgándose de manera universal a todas las personas dentro de ese rango de edad.

Antes, cada beneficiaria recibía 3 mil pesos cada dos meses a través de depósitos en sus cuentas del Banco del Bienestar, pero en 2026 la cantidad incrementó a 3 mil 100 pesos.

Inicialmente, el beneficio solo incluía a quienes tenían 63 y 64 años, aunque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum propuso ampliar la edad de acceso desde los 60 años.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde agosto de 2025, las mujeres de 60 a 62 años de edad, junto con quienes recién cumplen 63 o 64, pueden inscribirse en los módulos asignados.

La gestión de este apoyo es responsabilidad de la Secretaría del Bienestar, encargada de los registros, pagos y trámites relacionados.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, revela el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el pasado lunes 5 de enero, el calendario oficial de pagos de enero de la Pensión Bienestar durante la conferencia matutina dirigida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este corresponde al primer depósito de 2026, que abarca los meses de enero y febrero, señaló la funcionaria federal del Gobierno de México.

Además, comentó que los pagos se entregan de manera escalonada conforme a la letra inicial del apellido paterno.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el pago de la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Algunas beneficiarias quieren saber quiénes recibirán el pago durante la primera semana de enero, es decir, del lunes 5 al viernes 9 del mismo mes.

¿Qué beneficiarias recibirán el pago de la Pensión Mujeres Bienestar del lunes 5 al viernes 9 de enero de 2026?

Según información de la Secretaría del Bienestar, ya existe un grupo de personas que recibirán el pago en la primera semana de enero, es decir, del lunes 5 al viernes 9, de la Pensión Mujeres Bienestar.

Tal como se indicó antes, los depósitos se efectúan de forma escalonada de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Por eso, quienes forman parte de la Pensión Mujeres Bienestar y recibirán el depósito entre el lunes 5 y el viernes 9 de enero son los siguientes:

  • Lunes 5 de enero: A
  • Martes 6 de enero: B
  • Miércoles 7 de enero: C
  • Jueves 8 de enero: C
  • Viernes 9 de enero: D, E, F
Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.

Los pagos iniciaron el pasado lunes 5 de enero para quienes tienen apellidos que empiezan con la letra A de la Pensión Mujeres Bienestar.

El viernes 9, personas adultas mayores de 65 años registradas en este programa social cuyos apellidos inicien con D, E o F recibirán su depósito correspondiente.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión BienestarPensión Mujeres Bienestar 2026Pensión Mujeres BienestarPensión Bienestar 2026PensiónProgramas SocialesPrograma SocialPensión Adultas MayoresPago Pensión Mujeres BienestarPago Pensión Mujeres Bienestar EneroPago Pensión Mujeres Bienestar 2026Calendario Pago Enero Pensión Mujeres BienestarCalendario Pago Enero Pensión Mujeres Bienestar 2026mexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 6 de enero: cerrada la circulación de Av. Tláhuac por manifestación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Nicolás Buenfil y la historia pendiente con su abuelo Ernesto Zedillo

Entre curiosidad, vocación creativa y un legado público, el joven reflexiona sobre su futuro en medio de un vínculo que aún no ocurre, pero despierta preguntas

Nicolás Buenfil y la historia

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Desde podcasts de terror y ficción hasta temas de negocios, estas son las producciones que se mantienen en el gusto del público mexicano en Spotify

Spotify México: Estos son los

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

En total, tres duelos de la fecha 1 se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

Clausura 2026: qué partidos de

¿Por qué el 6 de enero se conmemora a las enfermeras en México?

La fecha está dedicada al reconocimiento del personal que se encarga del cuidado médico

¿Por qué el 6 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las obras públicas en Guanajuato

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

La Justicia de EEUU revela que la embajada de Venezuela en México facilitó vuelos privados del narcotráfico bajo protección diplomática

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Buenfil y la historia

Nicolás Buenfil y la historia pendiente con su abuelo Ernesto Zedillo

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

“Ring Royale”, Abelito boxeará contra Bull Terrie y Karely Ruiz contra Marcela Mistral: lista de precios para las peleas

Cómo se conocieron Viruta y Capulina y por qué una perrita los unió

Tenoch Huerta reaparece tras acusaciones en espectacular adelanto de Avengers: Doomsday

DEPORTES

Clausura 2026: qué partidos de

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el equipo que estaría a punto de adelantarse a Pumas en el fichaje de Robert Morales

Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España

Famosa periodista mexicana exhibe a repartidor de aplicación que se robó sus Roscas de Reyes: “Nos dejo sin comer”

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación