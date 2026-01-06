Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 400 pesos del lunes 5 al viernes 9 de enero

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, enfocado en adultos mayores de 65 años o más.

Los beneficiarios que forman parte del programa reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses, por medio de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar. Cabe destacar que el monto aumentó este 2026, ya que anteriormente, los adultos mayores de 65 años recibían 6 mil 200.

Este programa tiene como finalidad asegurar un ingreso fijo a las personas de 65 años o más, proporcionando ayuda para cubrir necesidades básicas y mejorar su situación económica.

La Secretaría del Bienestar, perteneciente al Gobierno de México, gestiona y supervisa el programa, organizando el registro, la entrega del recurso y la atención de los beneficiarios.

Adultos mayores reciben su dispersión en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

El depósito se realiza de forma escalonada conforme a la inicial del apellido paterno del adulto mayor registrado en la Pensión Bienestar.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, difundió el calendario oficial de pagos para enero.

Las declaraciones de la funcionaria federal se dieron a conocer la mañana de este lunes 5 de enero durante la conferencia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Algunos beneficiarios quieren saber quiénes recibirán el pago durante la primera semana de enero, es decir, del lunes 5 al viernes 9 del mismo mes.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Pensión Bienestar del lunes 5 al viernes 9 de enero de 2026?

De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, ya hay un grupo de beneficiarios que recibirán el pago la primera semana de enero, es decir, del lunes 5 al viernes 9.

Como se mencionó anteriormente, las dispersiones se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada persona.

Por lo tanto, los beneficiarios de la Pensión Bienestar que recibirán el pago del lunes 5 al viernes 9 de enero serán los siguientes:

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 de enero: C

Jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D, E, F

Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.

Los depósitos comenzarán este lunes 5 de enero con aquellos beneficiarios cuya primera letra de su apellido comience con la letra A. Para el viernes 9, adultos mayores de 65 años inscritos en este programa social con las letras D, E y F recibirán la dispersión correspondiente.

Sábados y domingos de enero no hay pagos programados para la Pensión Bienestar de este mes de enero de 2026

Cabe destacar que los fines de semana no hay pagos programados para este mes de enero de 2026, indicó la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México.

Por lo tanto, los depósitos de la Pensión Bienestar se reanudarán hasta el lunes 12 con aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con las letras G.