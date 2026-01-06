Pensión Mujeres Bienestar 2026: este es el calendario oficial de pagos de enero para todas las beneficiarias

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social creado por el Gobierno de México, orientado a ofrecer respaldo económico a mujeres adultas mayores en toda la nación.

Este apoyo económico está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, y se entrega de manera universal a todas quienes pertenecen a ese grupo de edad.

Anteriormente, cada mujer inscrita en este apoyo económico obtiene 3 mil pesos bimestrales a través de depósitos realizados en sus cuentas del Banco del Bienestar, pero para este 2026, el monto aumentó un total de 3 mil 100 pesos.

Al principio, la cobertura solo abarcaba a quienes tenían 63 y 64 años, aunque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, propuso bajar la edad de ingreso a la Pensión Mujeres Bienestar a partir de los 60 años.

Las beneficiarias a partir de este 2026 reciben un total de 3 mil 100 pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar. Secretaría del Bienestar.

Desde agosto de 2025, mujeres de 60 a 62 años, así como quienes acaban de cumplir 63 o 64 años, pueden acudir a los módulos asignados para registrarse.

La administración de este respaldo corresponde a la Secretaría del Bienestar, que se ocupa de inscripciones, pagos y otros trámites asociados.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, revela el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, anunció el calendario de pagos de enero de la Pensión Bienestar durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo.

Este es el primer pago de 2026, correspondiente a los meses de enero y febrero, puntualizó la funcionaria federal del Gobierno de México.

Añadió que los pagos se realizan de forma escalonada según la inicial del apellido paterno.

Ariadna Montiel dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar este lunes 5 de enero. Foto: X/@A_MontielR.

Este es el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para el mes de enero de 2026

Ariadna Montiel informó en la conferencia matutina presidencial de este lunes 5 de enero las fechas de pago de la Pensión Bienestar para el primer mes de 2026.

Como ya se indicó, los depósitos se efectúan de forma gradual según la primera letra del apellido paterno de cada persona adulta mayor de 65 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Por ello, el calendario de pagos se encuentra estructurado por día y, en cada fecha, la inicial del apellido paterno del beneficiario define quién recibirá el pago.

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 de enero: C

Jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D, E, F

Lunes 12 de enero: G

Martes 13 de enero: G

Miércoles 14 de enero: H, I, J, K

Jueves 15 de enero: L

Viernes 16 de enero: M

Lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, N, O

Miércoles 21 de enero: P, Q

Jueves 22 de enero: R

Viernes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z

Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.