Beca Benito Juárez 2026: quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago doble este miércoles 22 de abril

La Beca Benito Juárez va dirigida a estudiantes de nivel media superior que estudien en alguna preparatoria pública del país

Los pagos de la Beca Benito Juárez del bimestre enero-febrero y marzo-abril se continuarán distribuyendo de manera ordenada este miércoles 22 de abril, y a continuación te decimos qué beneficiarios reciben su depósito.

La iniciativa va dirigida a estudiantes de nivel media superior que estudien en alguna preparatoria pública del país. Cada participante recibe un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

¿Qué beneficiarios cobran la Beca Benito Juárez hoy miércoles 22 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben el pago doble de la Beca Benito Juárez este miércoles 22 de abril son aquellos cuya primera letra de su CURP inicia con la R.

Calendario oficial de pagos

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Cabe señalar que la dispersión del recurso se realiza de forma directa en la tarjeta del Bienestar, sin intermediarios.

Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.

¿Cómo saber si ya llegó el depósito de la beca?

Para saber si el pago ya está disponible, los beneficiarios pueden consultar el Buscador de Estatus, ingresando su CURP en la plataforma electrónica buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/. La página muestra el estado actualizado de los depósitos.

Alternativamente, es posible obtener información llamando al 800 900 2000, donde el sistema solicita los 16 dígitos de la tarjeta asociada a la beca.

La aplicación móvil del Banco Bienestar también permite verificar si el saldo fue abonado tras iniciar sesión con los datos correspondientes.

Finalmente, para dudas o aclaraciones adicionales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene habilitado el teléfono 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00, y sábados de 9:00 a 14:00 horas, conforme a lo informado por Julio León, titular de la dependencia.

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Próximo pagos del programa e impacto social

Los depósitos del programa de estos dos bimestres (enero-febrero y marzo-abril) terminarán el viernes 24 de abril. Posteriormente, los beneficiarios tendrán que esperar otros dos meses para recibir su siguiente pago, es decir, hasta el mes de junio.

Al cierre de 2025, más de ocho millones de estudiantes obtuvieron la Beca Rita Cetina y otros cuatro millones accedieron a la Beca Benito Juárez. Más de 40.000 jóvenes formaron parte de Jóvenes Escribiendo el Futuro dentro del universo de beneficiarios de las Becas para el Bienestar.

El universo de beneficiarios de las tres becas educativas principales alcanzó los 13 millones de estudiantes, con una inversión que superó los 128.000 millones de pesos. El impacto de estas becas se proyecta como fundamental para garantizar el acceso a la educación en México en los próximos años.