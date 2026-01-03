Infonavit 2026: ¿casas en remate con precios desde $200,000?

Esto es lo que sucedió con el Programa Regeneración Comunitaria, el cual permitía que trabajadores adquirieran una casa en remate.

En el contexto actual de la vivienda en México, Infonavit, uno de los principales organismos dedicados al financiamiento habitacional para trabajadores, ha sido objeto de atención por su esquema de casas recuperadas, especialmente por los precios accesibles que en ocasiones partían desde los $200,000.

Esta modalidad del programa “Regeneración Comunitaria”, que en años recientes ofrecía oportunidades a quienes buscan consolidar un patrimonio, hoy experimenta cambios significativos en su operación y disponibilidad.

Casas recuperadas de Infonavit: origen y regulación

Las casas recuperadas de Infonavit corresponden a propiedades que, tras haberse originado a partir de créditos hipotecarios incumplidos, fueron recuperadas legalmente por el Instituto.

Esta figura, que se encontraba regulada en la Ley del Infonavit bajo el artículo 3, Fracción IV, se gestionaba a través del Programa de Regeneración Comunitaria, cuyo propósito consistía en reincorporar estos inmuebles al mercado inmobiliario formal.

Al encontrarse bajo supervisión y regulación oficial, quienes adquirían estas viviendas contaban con garantías legales y procedimientos transparentes, lo que eliminaba muchas preocupaciones comunes en otras modalidades de remate.

Infonavit lanzó el Programa de Vivienda para el Bienestar.

¿Es posible comprar una casa en remate actualmente?

Actualmente, la adquisición de casas recuperadas bajo este esquema no está disponible para los derechohabientes. Según informó el propio Infonavit, el programa de comercialización de vivienda recuperada corresponde a la administración pasada y, por el momento, la institución ha detenido su operación mientras se realizan modificaciones y ajustes a la normativa.

El organismo precisó que no existe venta directa ni a través de terceros de este tipo de viviendas en la actualidad, por lo que quienes buscan acceder a estas oportunidades deberán esperar a futuras disposiciones oficiales.

A través del sitio web donde se podía obtener información del programa mencionado ya no se encuentra disponible y al consultar los trámites disponibles a través del Chatbot del Infonavit, únicamente ofrece las siguientes opciones:

Comprar una vivienda

Comprar un terreno

Construir o remodelar tu vivienda

Pagar una hipoteca

Consulta y adquisición de casas recuperadas: el rol de terceros y el uso del crédito Infonavit

Antes de su suspensión, la venta de casas recuperadas no se realizaba directamente al público por parte de Infonavit, sino a través de co-inversores autorizados, tales como inmobiliarias y desarrolladoras.

Estas empresas asumían la responsabilidad de rehabilitar las propiedades antes de ponerlas nuevamente en venta, facilitando así su reincorporación al mercado. La consulta de viviendas disponibles se podía realizar por medio de portales inmobiliarios o acudiendo directamente a desarrolladoras e inmobiliarias asociadas.

De este modo, el esquema buscaba facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, aunque, por el momento, se encuentra fuera de operación hasta nuevo aviso oficial.

Estos son los créditos que ofrece Infonavit a los trabajadores

Crédito Tradicional Infonavit

Unamos Créditos

Mejoravit

Mejoravit Solo para ti

Equipa Tu Casa

Crediterreno (primera acción de vivienda)

Crediterreno (segunda acción de vivienda)

Construcción (Línea III)

Pago de Pasivos (con garantía hipotecaria)

Pago de Pasivos (sin garantía hipotecaria)

Crediterreno para mi hogar (primera y segunda acción de vivienda)

A través del portal oficial del Instituto se puede consultar la variedad de créditos a los que los trabajadores tienen acceso.