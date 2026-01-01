Infonavit 2026: así puedes consultar el nuevo servicio que permitirá conocer beneficios aplicados a créditos impagables

Infonavit ha puesto a disposición un nuevo servicio para conocer las nuevas condiciones de créditos que eran impagables.

A partir de este 31 de diciembre de 2025, millones de trabajadores mexicanos cuentan con un nuevo recurso digital para conocer los beneficios aplicados a sus créditos que antes resultaban impagables.

El INFONAVIT, en el marco de su reciente proceso de transformación, ha puesto en marcha una plataforma que permitirá a los derechohabientes consultar directamente las condiciones actualizadas de sus financiamientos, fortaleciendo así la protección de la vivienda como derecho humano.

Infonavit lanza servicio para conocer condiciones de créditos impagables, así puedes consultar

Con la conclusión de la conversión de aproximadamente 4.9 millones de créditos impagables, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) habilitó a partir de este miércoles la página web infonavit.org.mx/solucionintegral.

A través de este servicio, los beneficiarios pueden ingresar sus datos: nombre completo, Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito; para acceder a la información específica sobre las nuevas condiciones de su financiamiento, según informó el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza.

Esta acción deriva de la instrucción dada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte del programa INFONAVIT Solución Integral.

Detalles de los beneficios otorgados a partir de 2025

Quienes consulten la plataforma podrán identificar los beneficios que se aplicaron a su caso particular. Entre estos destacan la reducción del saldo total, lo que puede traducirse en la liquidación completa del crédito, la disminución de la tasa de interés y la fijación de una mensualidad estable.

Infonavit advierte a los trabajadores de no caer en fraudes ante el nuevo servicio.

Además, se implementó un mecanismo por el cual, en caso de contar con una relación laboral activa, la aportación patronal se destina directamente al capital, permitiendo así que la deuda se salde en menor tiempo.

El impacto de esta reestructuración se refleja en los siguientes datos: 238 mil acreditados obtuvieron un beneficio equivalente al pago total de su adeudo, 1.258.000 recibieron una reducción en su saldo, y 3.360.000 experimentaron modificaciones en las condiciones de sus créditos.

Infonavit pone a disposición medios de comunicación

Para acceder al nuevo servicio, los derechohabientes únicamente requieren tener a la mano uno de los datos solicitados y dirigirse al sitio habilitado por el Instituto. El Infonavit subraya que todos los trámites son gratuitos y personales, por lo que no es necesario recurrir a intermediarios o “coyotes”.

Para quienes requieran orientación adicional, se recomienda acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano o comunicarse al número INFONATEL 800 008 3900. Con estas acciones, el organismo reafirma su compromiso de proteger el patrimonio de la clase trabajadora y garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.

Paso a paso para consultar el nuevo servicio de Infonavit sobre créditos impagables

Ingresa al sitio web oficial Accede a la página habilitada por el Infonavit: infonavit.org.mx/solucionintegral Ten a la mano tus datos Prepara uno de los siguientes datos para realizar la consulta: Nombre completo Número de Seguridad Social (NSS) Número de crédito INFONAVIT Llena el formulario en línea Ingresa el dato seleccionado en el formulario que aparece en la plataforma. Consulta la información Accede a la consulta para conocer las nuevas condiciones de tu financiamiento, incluyendo posibles beneficios aplicados como reducción de saldo, liquidación del crédito, disminución de tasa de interés o mensualidad fija. Verifica los beneficios otorgados Revisa los detalles sobre los beneficios aplicados a tu crédito, como reducción del saldo, liquidación total, ajustes en la tasa de interés o mecanismos para aplicar la aportación patronal directamente al capital de la deuda. Solicita orientación adicional si la necesitas Si tienes dudas o necesitas más información, acude al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano o comunícate al INFONATEL: 800 008 3900. Recuerda que el trámite es gratuito No necesitas recurrir a intermediarios ni pagar por este servicio. Todos los trámites se realizan de manera personal y sin costo.