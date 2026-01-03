México

Detienen en Michoacán a presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora

Cae otro relacionado con el asesinato del difunto líder de autodefensas

(Foto: Hipólito Mora )
Este viernes 2 de enero se informó de la detención de Roberto Cabrera “N” el Betillo o El Taquero, presuntamente vinculado al asesinato de Hipólito Mora Chávez, figura emblemática de los grupos de autodefensa en Michoacán, quien fue ultimado el 29 de junio de 2023 junto a cuatro escoltas.

La Fiscalía General del Estado identificó al menos a cinco implicados en el homicidio y lanzó recompensas de cien mil pesos por cada uno, mientras otros sujetos continúan prófugos y ligados a organizaciones criminales de alto impacto.

El arresto de El Betillo se produjo la mañana del viernes en la colonia San Pascual, cuando se desplazaba en una camioneta acompañado por dos sujetos más.

La Policía Morelia incautó en el armas largas y cortas, así como equipo táctico.

En el momento del crimen de Hipólito Mora, el detenido formaba parte del cártel de Los Viagras; sin embargo, actualmente integra una célula del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos que mantienen una alianza operativa.

El homicidio de Hipólito Mora

El homicidio de Hipólito Mora conmocionó a la entidad y reavivó el debate sobre la violencia ligada al crimen organizado.

El ataque ocurrió en el poblado de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, lugar donde Mora fundó y armó a los grupos de autodefensa en 2013 para enfrentar a Los Caballeros Templarios. La agresión fue perpetrada por, al menos, 25 sicarios de Los Viagras, quienes utilizaron fusiles de asalto y un arma calibre .50 para emboscar la camioneta blindada Chevrolet Tahoe en la que viajaba Mora, custodiado por una patrulla de la Guardia Civil.

El saldo incluyó a cuatro escoltas caídos: Saulo Gamaliel A., Roberto N., Manuel G. y Calixto A., todos policías estatales. El vehículo de Mora terminó calcinado tras el ataque.

Otros implicados en el asesinato de Hipólito Mora

Presuntamente, Los Viagras habrían sido los responsables de cumplir las múltiples amenazas que el exlíder de autodefensas había recibido. (Cuartoscuro)

Desde el homicidio, las autoridades han logrado capturar a otros dos implicados. Brayan Quintero Equihua, alias El Brayan, fue detenido el 20 de diciembre de 2023 durante un operativo policial-militar en La Ruana. Rogelio Del Ángel Martínez, conocido como El Rojo, cayó en mayo de 2024 en Pinzándaro. Permanecen prófugos Heladio Cisneros Reyes, apodado La Sirena, jefe de plaza de Los Viagras en La Ruana, y Rogelio Moreno Reyes, identificado como El Conejo o El Conejillo, quienes continúan bajo las órdenes de Nicolás Sierra Santana El Gordo, líder del cártel de Los Viagras.

Hipólito Mora, tras la disolución de los autodefensas, incursionó en la política. En 2015 buscó una diputación federal bajo la bandera de Movimiento Ciudadano y en 2021 fue candidato a gobernador de Michoacán respaldado por el Partido Encuentro Social (PES).

