Por qué el 4 de enero se conmemora el Día Nacional del Periodista en México

El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa estableció el 4 de enero como fecha para honrar a los periodistas caídos desde 1954. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4 de enero marca en México el Día Nacional del Periodista, una efeméride dedicada a resaltar la figura de Manuel Caballero, considerado el padre del periodismo moderno en el país y símbolo de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información.

La vida y obra de Manuel Caballero adquirieron un significado aún mayor por el contexto de represión ejercida por el régimen de Porfirio Díaz, escenario en el cual la prensa crítica y figuras destacadas transformaron el modo de informar y opinar en México.

La vida de Manuel Caballero

De acuerdo con la CNDH, la trayectoria de Manuel Caballero se forjó desde temprana edad en Tequila, Jalisco, donde nació en 1849. Tras formarse en la Universidad de Guadalajara, Caballero debutó en el periodismo en 1876 a través de medios como El Siglo Diez y Nueve y El Monitor Republicano. Posteriormente, trabajó en El Federalista y La Patria, consolidando los géneros de la crónica y el reportaje en México.

En un entorno adverso por la promulgación de la Ley mordaza en 1882, que permitía encarcelar o enjuiciar a quienes criticaran al gobierno, Caballero persistió en la defensa del derecho ciudadano a la soberanía y la libre expresión mediante nuevas publicaciones como Mercurio de Occidente y Estrella Occidental, usando pseudónimos en ocasiones para protegerse.

La represión a la prensa alcanzó su punto máximo cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia en 1884, permitiendo que cualquier persona denunciara a quienes escribían contra el régimen. No obstante, una generación de periodistas y diarios logró mantener un espíritu crítico: entre ellos, destacan El Demócrata, El Hijo del Ahuizote y, de modo decisivo, Regeneración, fundado el 7 de agosto de 1900 por los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón.

Según la historiadora Laura Edith Bonilla de León, “Manuel Caballero fue un periodista mexicano del siglo XIX. Con él la palabra tomó la forma y color para darle al periodismo una nueva vida a lo largo de las páginas en que dejó escritas sus ideas durante casi toda su vida, pues desde los veintisiete años escribió en publicaciones nacionales”. Caballero murió el 4 de enero de 1926 en la Ciudad de México.

Homenaje a Manuel Caballero por los periodistas del siglo XX

El legado de Manuel Caballero incluye la consolidación de la crónica y el reportaje en México, luchando por la libre expresión pese a la censura. (Imagen ilustrativa Infobae)

El homenaje a Caballero y a los periodistas caídos se estableció por decisión del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa el 7 de julio de 1954, fijando el 4 de enero del siguiente año para recordar a quienes ofrendaron su vida en el ejercicio de esta labor, de acuerdo con la CNDH.

La CNDH participa actualmente en el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la finalidad de impulsar políticas públicas que salvaguarden el ejercicio periodístico y enfrenten los desafíos contemporáneos en el sector.