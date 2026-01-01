México

“Plan Michoacán” cierra el 2025 con nueve detenidos en aguacatero, armas, cartuchos y cargadores decomisados

Los nueve sujetos fueron detenidos en distintos municipios del estado como parte de los últimos operativos de seguridad federal en el 2025

Como parte de los operativos de seguridad desplegados en el cierre de 2025, autoridades federales y estatales detuvieron a nueve personas en distintos municipios de Michoacán en acciones vinculadas al "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia“.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se realizaron durante patrullajes preventivos y recorridos de reconocimiento en huertas de aguacate, zonas consideradas de alta vulnerabilidad por la presencia de extorsiones, control territorial y grupos armados.

Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad aseguraron 10 armas de fuego, 18 cargadores, 459 cartuchos útiles y tres vehículos, además de poner a disposición del Ministerio Público a las nueve personas detenidas, quienes quedaron sujetas a la determinación de su situación jurídica conforme a la ley.

Resultados acumulados del “Plan Michoacán” en 2025

Las detenciones recientes se suman a los resultados globales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado desde el 10 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2025. En ese periodo, el Gobierno federal reportó la detención de 287 personas, como parte de acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales.

Además, se informó el aseguramiento de 150 armas de fuego, 11 mil 663 cartuchos, 616 cargadores y 241 vehículos, lo que representa un impacto relevante en la capacidad logística de las organizaciones criminales que operan en la región.

Uno de los datos más sensibles del balance oficial es el decomiso de 190 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo, lo que confirma el uso recurrente de estos dispositivos en zonas como Tierra Caliente, donde en los últimos años se ha documentado un incremento en su utilización.

Aseguramiento informado por las autoridades
En materia de drogas, las autoridades reportaron el aseguramiento de 78 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina, así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.

Campamentos desmantelados y tomas clandestinas: el otro bastión de la seguridad en 2025

Como parte de los resultados operativos, el Plan Michoacán permitió el desmantelamiento de 18 campamentos clandestinos y la inhabilitación de 43 tomas clandestinas, acciones orientadas a debilitar la estructura operativa y financiera de los grupos criminales.

