IMSS Bienestar atiende recomendaciones de la CNDH por hechos ocurridos en hospital de Sinaloa

Vista desde el exterior de un edificio del Hospital IMSS-Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirma en llevar a cabo sus recomendaciones para la protección y el respeto irrestricto de los derechos humanos, esto en respuesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de una persona fallecida en el Hospital General de Guasave, en Sinaloa, el 5 de diciembre del 2024.

“Con relación a la Recomendación 16/2026 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el IMMS Bienestar informa: Se aceptó dicha recomendación por los hechos ocurridos en diciembre de 2024 en el Hospital General de Guasave, Sinaloa, relacionados con el lamentable fallecimiento de una persona", se lee en su escrito.

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“Ante esta situación, el IMSS Bienestar lleva a cabo las reacciones correspondientes para garantizar la reparación integral del daño, en términos de lo señalado por el organismo nacional".

IMSS Bienestar emita postura tras informa de la CNDH. (x / IMSS Bienestar)

De igual manera, la institución pública resalta que “la dignidad humana constituye el principio rector de la atención que brinda el IMSS Bienestar. Por ello, refrendamos nuestro compromiso con la protección y el respeto irrestricto de los derechos humanos, así como con la prestación de servicios de salud efectivos, oportunos, de calidad y con perspectiva de equidad".

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¿Qué había dicho la CNDH?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de un comunicado, sugirió al IMSS Bienestar reparar integralmente el daño por la muerte de la persona anteriormente citada en Guasave, Sinaloa.

Una persona murió en el Hospital General de Sinaloa por presunta omisión de atención (X / CNDH en México)

“La CNDH recomendó al IMSS Bienestar colaborar con la autoridad investigadora en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa presentada ante el Órgano Interno de Control contra dos de las personas médicas adscritas al Hospital de Guasave, con el fin de que, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente".

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