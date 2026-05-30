México

IMSS Bienestar atiende recomendaciones de la CNDH por hechos ocurridos en hospital de Sinaloa

La institución pública refrenda el compromiso de prestación de servicios de salud efectivos, oportunos, de calidad y con perspectiva de equidad

Guardar
Google icon
Fachada principal del edificio del Hospital IMSS-BIENESTAR, de color blanco con grandes ventanales de cristal, un área ajardinada frontal y personas en la entrada.
Vista desde el exterior de un edificio del Hospital IMSS-Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirma en llevar a cabo sus recomendaciones para la protección y el respeto irrestricto de los derechos humanos, esto en respuesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de una persona fallecida en el Hospital General de Guasave, en Sinaloa, el 5 de diciembre del 2024.

“Con relación a la Recomendación 16/2026 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el IMMS Bienestar informa: Se aceptó dicha recomendación por los hechos ocurridos en diciembre de 2024 en el Hospital General de Guasave, Sinaloa, relacionados con el lamentable fallecimiento de una persona", se lee en su escrito.

PUBLICIDAD

“Ante esta situación, el IMSS Bienestar lleva a cabo las reacciones correspondientes para garantizar la reparación integral del daño, en términos de lo señalado por el organismo nacional".

IMSS Bienestar emita postura tras informa de la CNDH
IMSS Bienestar emita postura tras informa de la CNDH. (x / IMSS Bienestar)

De igual manera, la institución pública resalta que “la dignidad humana constituye el principio rector de la atención que brinda el IMSS Bienestar. Por ello, refrendamos nuestro compromiso con la protección y el respeto irrestricto de los derechos humanos, así como con la prestación de servicios de salud efectivos, oportunos, de calidad y con perspectiva de equidad".

PUBLICIDAD

¿Qué había dicho la CNDH?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de un comunicado, sugirió al IMSS Bienestar reparar integralmente el daño por la muerte de la persona anteriormente citada en Guasave, Sinaloa.

Una persona murió en el Hospital General de Sinaloa por presunta omisión de atención
Una persona murió en el Hospital General de Sinaloa por presunta omisión de atención (X / CNDH en México)

“La CNDH recomendó al IMSS Bienestar colaborar con la autoridad investigadora en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa presentada ante el Órgano Interno de Control contra dos de las personas médicas adscritas al Hospital de Guasave, con el fin de que, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente".

Temas Relacionados

SinaloaIMSSCNDHmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC colapsa con largas filas en todas su estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 2 del STC colapsa con largas filas en todas su estaciones

Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros: justifica “Informe de Rendición de Cuentas”

El evento de la presidenta de México se llevará a cabo el domingo 31 de mayo en Monumento a la Revolución

Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros: justifica “Informe de Rendición de Cuentas”

Sorteo Superior 2884: Resultados viernes 29 de mayo del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2884: Resultados viernes 29 de mayo del 2026 de la Lotería Nacional

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

La SSPC y la FGJEM detuvieron al presunto autor material del crimen, con él suman tres detenidos

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Maru Campos asegura que “sigue trabajando” en Chihuahua pese a embestida de Morena por caso CIA

Entre citación de la FGR y de autoridades capitalinas, así como un proceso por juicio político, la gobernadora se ha mantenido bajo el escrutinio público

Maru Campos asegura que “sigue trabajando” en Chihuahua pese a embestida de Morena por caso CIA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas “Del Caballito”: hay 8 detenidos

Golpe al huachicol: detienen a Jesús “N”, presunto integrante de Los Petrofactureros, tras cateos en Nuevo León

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

ENTRETENIMIENTO

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

DEPORTES

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Brugada asegura que el ajolote será reinstalado en el Estadio Ciudad de México

Checo Pérez seguirá en la Fórmula 1: Cadillac descarta salida del mexicano tras supuestos rumores

28 jugadores de la Selección Mexicana en el Media Day: estos dos apuntan a ser los recortados