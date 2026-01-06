Detienen a pareja armada en La Tomatera, Navolato tras denuncia anónima: aseguran fusiles, munición y vehículos robados

A los detenidos se les encontró en posesión de rifles de alto calibre. Crédito: SSP Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) detuvieron a una pareja y les aseguraron rifles de alto calibre, automóviles con reporte de robo y otros objetos ilegales en las inmediaciones de la colonia La Tomatera, municipio de Navolato, Sinaloa.

Según la información proporcionada por la SSP, la intervención se originó luego de recibir una denuncia anónima al número 089, la cual alertaba sobre un automóvil robado en dicha zona.

Tras la denuncia, personal del GOES asistió al llamado y localizó a una mujer y un hombre junto con dos unidades, una de ellas con las características reportadas, por lo que procedió a una revisión en el sitio.

Resultados del operativo en La Tomatera

Mediante un comunicado, las autoridades detallaron el aseguramiento de los siguientes objetos:

Dos vehículos con reporte de robo

Dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm

Seis cargadores calibre 7.62 mm con 30 cartuchos cada uno

Tres cargadores calibre 5.56 mm con 30 cartuchos cada uno

Un chaleco con dos placas balísticas

En la imagen de la detención se observa un rifle más, sin embargo las autoridades no detallaron de qué tipo sería y tampoco lo incluyeron en el reporte oficial.

Objetos asegurados tras la detención. Crédito: SSP Sinaloa

Además, la SSP señaló que la joven detenida es menor de edad.

Según el informe, los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la posible relación de los implicados con otros hechos ilícitos en la región.

Por último, la SSP reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad sospechosa o hechos delictivos, recordando que el número 911 está disponible para emergencias y el 089 para denuncias anónimas. De acuerdo con las autoridades estatales y federales, la colaboración ciudadana ha permitido fortalecer la respuesta ante delitos de alto impacto en la entidad.

Jornada violenta en Sinaloa

Este 5 de enero Sinaloa registró hechos de violencia de alto impacto, entre ellos el asesinato de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán.

El funcionario fue atacado cuando transitaba en una pickup Toyota, modelo Tacoma, por la sindicatura de Aguaruto.

Según reportes, sujetos armados interceptaron su vehículo y dispararon en su contra, y aunque recibió atención médica, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas

La Secretaría lamentó su partida y expresó su solidaridad con sus familiares. (SSPyTM)

La SSPyTM confirmó que mantiene coordinación con instancias investigadoras para esclarecer el caso y localizar a los responsables, además, expresó su solidaridad con la familia del mando asesinado y reiteró su compromiso de brindar acompañamiento institucional y jurídico.

Francisco Javier Zazueta Lizárraga acumulaba 32 años de servicio y había sido condecorado en dos ocasiones con el Mérito Policiaco, además de obtener el reconocimiento como Policía del Mes.