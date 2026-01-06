México

Detienen a pareja armada en La Tomatera, Navolato tras denuncia anónima: aseguran fusiles, munición y vehículos robados

Una de las personas detenidas durante el operativo en Navolato es una mujer menor de edad, confirmaron las autoridades

Guardar
A los detenidos se les
A los detenidos se les encontró en posesión de rifles de alto calibre. Crédito: SSP Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) detuvieron a una pareja y les aseguraron rifles de alto calibre, automóviles con reporte de robo y otros objetos ilegales en las inmediaciones de la colonia La Tomatera, municipio de Navolato, Sinaloa.

Según la información proporcionada por la SSP, la intervención se originó luego de recibir una denuncia anónima al número 089, la cual alertaba sobre un automóvil robado en dicha zona.

Tras la denuncia, personal del GOES asistió al llamado y localizó a una mujer y un hombre junto con dos unidades, una de ellas con las características reportadas, por lo que procedió a una revisión en el sitio.

Resultados del operativo en La Tomatera

Mediante un comunicado, las autoridades detallaron el aseguramiento de los siguientes objetos:

  • Dos vehículos con reporte de robo
  • Dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm
  • Seis cargadores calibre 7.62 mm con 30 cartuchos cada uno
  • Tres cargadores calibre 5.56 mm con 30 cartuchos cada uno
  • Un chaleco con dos placas balísticas

En la imagen de la detención se observa un rifle más, sin embargo las autoridades no detallaron de qué tipo sería y tampoco lo incluyeron en el reporte oficial.

Objetos asegurados tras la detención. Crédito:
Objetos asegurados tras la detención. Crédito: SSP Sinaloa

Además, la SSP señaló que la joven detenida es menor de edad.

Según el informe, los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar la posible relación de los implicados con otros hechos ilícitos en la región.

Por último, la SSP reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad sospechosa o hechos delictivos, recordando que el número 911 está disponible para emergencias y el 089 para denuncias anónimas. De acuerdo con las autoridades estatales y federales, la colaboración ciudadana ha permitido fortalecer la respuesta ante delitos de alto impacto en la entidad.

Jornada violenta en Sinaloa

Este 5 de enero Sinaloa registró hechos de violencia de alto impacto, entre ellos el asesinato de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán.

El funcionario fue atacado cuando transitaba en una pickup Toyota, modelo Tacoma, por la sindicatura de Aguaruto.

Según reportes, sujetos armados interceptaron su vehículo y dispararon en su contra, y aunque recibió atención médica, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas

La Secretaría lamentó su partida
La Secretaría lamentó su partida y expresó su solidaridad con sus familiares. (SSPyTM)

La SSPyTM confirmó que mantiene coordinación con instancias investigadoras para esclarecer el caso y localizar a los responsables, además, expresó su solidaridad con la familia del mando asesinado y reiteró su compromiso de brindar acompañamiento institucional y jurídico.

Francisco Javier Zazueta Lizárraga acumulaba 32 años de servicio y había sido condecorado en dos ocasiones con el Mérito Policiaco, además de obtener el reconocimiento como Policía del Mes.

Temas Relacionados

AseguramientoDetenciónMenor de edadSeguridadDecomisoNavolatoLa TomateraRiflesAutomóviles robadosSinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de México adquiere un récord de 9 mil millones de dólares en deuda a inicios del 2026

La transacción incluye instrumentos a ocho, doce y treinta años, con diferenciales mínimos y participación de inversionistas globales

Gobierno de México adquiere un

Una taza diaria de verduras de hoja verde puede reducir 26 % el riesgo de enfermedades del corazón

Un estudio de la Universidad de Edith Cowan encontró que su consumo regular tiene un impacto positivo inmediato en la salud cardiovascular

Una taza diaria de verduras

Pensión Mujeres Bienestar 2026: este es el calendario oficial de pagos de enero para todas las beneficiarias

El monto de este año aumentó para quienes forman parte de este programa social, por lo que ahora reciben un total de 3 mil 100 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar 2026: este

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: líneas del MB extenderán su servicio en apoyo a los Reyes Magos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

Uno de los detenidos es apodado “El Seuz” y otro es conocido como “El Gato”

Caen cuatro personas con armas,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro personas con armas,

Caen cuatro personas con armas, metanfetamina y cocaína en Tabasco

Niega municipio de Guadalupe y Calvo que funcionarias hayan disparado al aire durante Año Nuevo

Violencia acecha a empresarios mexicanos: asesinatos de Adrián Corona, Bernardo Bravo y más cimbran al sector

Enfrentamientos en Guadalupe y Calvo sería por ingreso del Cártel de Sinaloa a Chihuahua, señalan autoridades

Detienen a 150 policías municipales en Chiapas acusados de delitos contra la salud

ENTRETENIMIENTO

Anuncian álbum de Vicente Fernández

Anuncian álbum de Vicente Fernández con banda junto a Nodal, Ángela Aguilar, Fuerza Regida, El Recodo, Ana Bárbara y más

María Antonieta de las Nieves reacciona a declaraciones de Florinda Meza, quien la acusó de robarse a ‘La Chilindrina’

Capi Pérez confirma que muerte de la sobrina de su esposa Itzel Barro fue “un tema de salud mental”

Esta actriz mexicana podría ser la nueva ‘Wonder Woman’, icono feminista de la cultura pop, en Hollywood

Hospitalizan y someten a cirugía a Carlos Guerrero ‘Warrior’, comentarista deportivo y conductor de Survivor México

DEPORTES

Pedro Caixinha confirma pelea en

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”

Mateusz Bogusz regresa a Cruz Azul tras ausentarse varios días: ¿Cuál es el acuerdo al que llegó con la directiva?

Sebastián Córdova ignora a una niña en las instalaciones del Toluca: video genera indignación entre la afición

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026