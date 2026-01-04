Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

El inicio de 2026 acumula 90 víctimas de homicidios dolosos en los dos primeros días del año en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2026 inició con cifras elevadas de homicidios dolosos, pues tan sólo en los días 1 y 2, el informe de seguridad emitido por un grupo constituido por fuerzas federales y estatales, reportó una suma total de 90 víctimas.

Así, el primer día se registraron 49 delitos de esta índole, colocándose en primer lugar el estado de Chihuahua con nueve casos y Sinaloa con ocho.

Al siguiente corte, la cifra se redujo a un total de 41 y sólo la primera entidad federativa registró 5 homicidios, razón por la que se mantuvo en el primer sitio.

Sin embargo, la diferencia es relativamente pequeña, pues en el pasado sábado 3 de diciembre, el estado de Sinaloa registró el hallazgo de seis personas fallecidas en distintos hechos violentos, según datos oficiales emitidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Chihuahua lidera los registros de homicidios dolosos el 1 de enero, mientras Sinaloa reporta el mayor número el 3 de enero según la FGE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Homicidios dolosos en Sinaloa

Entre los hechos reportados se encuentran cuatro homicidios dolosos, un caso investigado bajo el protocolo de feminicidio, el hallazgo de restos óseos y varias denuncias por robo de vehículo y privación de la libertad en la Región Centro.

En el municipio de Culiacán, la sindicatura de Bacurimí fue escenario de la localización de dos personas sin vida. Además, se encontraron víctimas en la colonia Chapultepec y en la colonia Ayuntamiento, ambas dentro de la capital sinaloense.

Otro caso corresponde al hallazgo de una mujer sin vida en la colonia Felipe Ángeles. Las autoridades activaron el protocolo de feminicidio con el fin de esclarecer los hechos.

Las autoridades de Sinaloa confirman el hallazgo de seis personas fallecidas el sábado 3 de enero en hechos violentos distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ciudad de Mazatlán, la colonia Tercera Ampliación de Urías fue el lugar donde se localizó otra persona fallecida. De este modo, se contabilizaron seis víctimas mortales en la jornada.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa también informó sobre el descubrimiento de una osamenta humana en el interior de un dren situado en la sindicatura de Culiacancito, perteneciente al municipio de Culiacán. Se abrió una investigación para establecer la identidad de los restos y determinar la causa de la muerte.

En el área de delitos patrimoniales, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro registró seis denuncias por robo de vehículo durante el mismo día. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó dos denuncias por privación de la libertad personal en la misma región.

Las autoridades precisaron que los datos corresponden exclusivamente a hechos formalmente denunciados y advirtieron que las cifras podrían ser modificadas conforme avancen las investigaciones y se reciban nuevos reportes ante el Ministerio Público.