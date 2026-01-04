México

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

El informe de seguridad muestra que Chihuahua y Sinaloa se mantienen encabezando los estados con mayor número de estos delitos

Guardar
El inicio de 2026 acumula
El inicio de 2026 acumula 90 víctimas de homicidios dolosos en los dos primeros días del año en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2026 inició con cifras elevadas de homicidios dolosos, pues tan sólo en los días 1 y 2, el informe de seguridad emitido por un grupo constituido por fuerzas federales y estatales, reportó una suma total de 90 víctimas.

Así, el primer día se registraron 49 delitos de esta índole, colocándose en primer lugar el estado de Chihuahua con nueve casos y Sinaloa con ocho.

Al siguiente corte, la cifra se redujo a un total de 41 y sólo la primera entidad federativa registró 5 homicidios, razón por la que se mantuvo en el primer sitio.

Sin embargo, la diferencia es relativamente pequeña, pues en el pasado sábado 3 de diciembre, el estado de Sinaloa registró el hallazgo de seis personas fallecidas en distintos hechos violentos, según datos oficiales emitidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Chihuahua lidera los registros de
Chihuahua lidera los registros de homicidios dolosos el 1 de enero, mientras Sinaloa reporta el mayor número el 3 de enero según la FGE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Homicidios dolosos en Sinaloa

Entre los hechos reportados se encuentran cuatro homicidios dolosos, un caso investigado bajo el protocolo de feminicidio, el hallazgo de restos óseos y varias denuncias por robo de vehículo y privación de la libertad en la Región Centro.

En el municipio de Culiacán, la sindicatura de Bacurimí fue escenario de la localización de dos personas sin vida. Además, se encontraron víctimas en la colonia Chapultepec y en la colonia Ayuntamiento, ambas dentro de la capital sinaloense.

Otro caso corresponde al hallazgo de una mujer sin vida en la colonia Felipe Ángeles. Las autoridades activaron el protocolo de feminicidio con el fin de esclarecer los hechos.

Las autoridades de Sinaloa confirman
Las autoridades de Sinaloa confirman el hallazgo de seis personas fallecidas el sábado 3 de enero en hechos violentos distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ciudad de Mazatlán, la colonia Tercera Ampliación de Urías fue el lugar donde se localizó otra persona fallecida. De este modo, se contabilizaron seis víctimas mortales en la jornada.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa también informó sobre el descubrimiento de una osamenta humana en el interior de un dren situado en la sindicatura de Culiacancito, perteneciente al municipio de Culiacán. Se abrió una investigación para establecer la identidad de los restos y determinar la causa de la muerte.

En el área de delitos patrimoniales, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro registró seis denuncias por robo de vehículo durante el mismo día. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó dos denuncias por privación de la libertad personal en la misma región.

Las autoridades precisaron que los datos corresponden exclusivamente a hechos formalmente denunciados y advirtieron que las cifras podrían ser modificadas conforme avancen las investigaciones y se reciban nuevos reportes ante el Ministerio Público.

Temas Relacionados

Homicidios dolososSinaloaChihuahuaCuliacánMazatlánHomicidioAsesinatoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Yolanda Andrade, salud, confesiones y una verdad que vuelve al centro del debate

La conductora enfrenta un momento delicado mientras declaraciones del pasado reactivan la conversación pública

Yolanda Andrade, salud, confesiones y

Las Guerreras K-pop se fusionan con la rosca de Reyes Magos en México: precio y dónde encontrarla

Este fenómeno global ha cautivado a niños, niñas y adultos en nuestro país, por lo que este 6 de enero podrás disfrutar de esta panadería tradicional con un toque coreano

Las Guerreras K-pop se fusionan

Scarlet Gruber, la villana que vuelve a brillar en el melodrama mexicano

Su papel más reciente ha provocado conversación, comparaciones y una reacción inmediata del público en las plataformas digitales

Scarlet Gruber, la villana que

Recuperamos Pemex junto a CFE y los hicimos productivos": Sheimbaum destacó en Hidalgo recuperación de soberanía energética

La mandataria a través de un mensaje político y simbólico marca el inicio del año con énfasis en refinación y rumbo energético

Recuperamos Pemex junto a CFE

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Luego de recibir el reporte de un ciudadano, las autoridades hallaron el cuerpo dentro de un inmueble

Fiscalía investiga la muerte violenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía investiga la muerte violenta

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Quién era Adrián Corona, empresario hallado muerto en Jalisco tras ser privado de la libertad

Aseguran a dos integrantes de Los Rusos con armas, cartuchos y equipo táctico tras persecución en Mexicali, Baja California

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

Vuelos encubiertos y pasaportes diplomáticos: el Modus Operandi de Maduro para traficar droga con el Cártel de Sinaloa revelado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade, salud, confesiones y

Yolanda Andrade, salud, confesiones y una verdad que vuelve al centro del debate

Scarlet Gruber, la villana que vuelve a brillar en el melodrama mexicano

Bellakath explota en vuelo rumbo a París; la cantante denuncia malos tratos: “Perra aeromoza, discriminatoria”

Guillermo del Toro revela la verdadera razón por la que envidia a Alfonso Cuarón: “Es cruel”

Ana María Alvarado reacciona a fotos de Luz María Zetina y Lorena Ochoa en Año Nuevo: “Si es amor, ¿qué tiene?”

DEPORTES

Quién es Mariza Nascimento, nueva

Quién es Mariza Nascimento, nueva jugadora de Tigres

Él es Armando ‘Toro’ Reséndiz, nombrado campeón supermediano por la AMB tras el retiro de Terence Crawford

Comité Organizador del Mundial 2026 en Monterrey revela por qué Países Bajos no tendrá juegos en México

Rayados y Atlas se enfrentarán en la final de la Copa Pacífica 2026

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver en México