Esta es la relación de Venezuela y el Cártel de Sinaloa según un exagente de la DEA

El Cártel de Sinaloa ha logrado llegar al país sudamericano (Foto: Jesús Áviles/Infobae México)

Luego de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer los cargos en contra del mandatario, los cales incluyen acciones de terrorismo y posesión de armas de fuego.

Parte de lo expuesto por las autoridades estadounidenses involucra a grupos criminales mexicanos, específicamente son nombrados Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.

Ante este escenario, Infobae México contactó con el exagente de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil para profundizar sobre los nexos de grupos criminales mexicanos con Venezuela.

De Colombia a Venezuela, la ruta de la droga

El documento con los cargos contra Maduro señala que el Cártel de Sinaloa y Los Zetas serían los encargados de controlar las rutas de trasiego de drogas en Centroamérica.

Recaptura del Chapo Guzmán en 2016, 2016 (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

Además, el archivo indica que en 2011 Joaquín El Chapo Guzmán fue el encargado de financiar laboratorios de cocaína en Colombia, la droga producida era llevada a Venezuela bajo la protección de un hombre identificado como Carvajal Barrios, quien es cercano a Maduro y a Diosdado Cabello, acusa EEUU.

Vigil, quien fue parte de la DEA por más de 30 años señala que el envío de drogas era a través de vehículos aéreos.

“Cuando entró Nicolás Maduro, principalmente el cártel de Sinaloa, cuando estaba bajo el control del Chapo Guzmán, estaban mandando avionetas de México a la costa norte de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia. Y aterrizaban ahí, cargaban drogas y luego regresaban a México. Sí tenían vínculos no tanto Los Zetas, pero sí tenían, pero principalmente era el cártel de Sinaloa”.

Tres momentos clave

Vigil además señala que si bien en un primer momento Donal Trump anunció que se trataba de una operación antidrogas, en un segundo momento el mandatario estadounidense habla sobre un cambio de régimen.

Activista en Corea con una máscara recortada que representa al presidente estadounidense Donald Trump, sostiene una pistola de juguete y se sienta sobre un contenedor con la inscripción "Mi petróleo" durante una manifestación contra Trump para condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. REUTERS/Kim Hong-Ji

“Y lo tercero, sale la verdad, que, que se trata de petróleo”, apunta Vigil en entrevista para esta casa editorial.

Grupos criminales no se verán afectados

Ante la pregunta expresa de si las acciones contra Maduro podrían afectar a los grupos criminales, el exagente de la DEA asegura que no hay una verdadera afectación debido a que este tipo de estructuras pueden modificar las rutas por donde se mueven las drogas

“Los cárteles no, no se van a preocupar porque ellos pueden cambiar las rutas en cualquier momento. Yo creo que ya las han cambiado, por ejemplo, por la vía terrestre con Centroamérica, México, los Estados Unidos. También pueden utilizar barcos de contenedores porque no lo van a poder revisar, pueden utilizar aviones”.

Finalmente Vigil señala que lo realizado por Trump en Venezuela es un “acto criminal” debido a la unilateralidad con la que el presidente estadounidense actuó.

“Tengo que decir que sacando a Nicolás Maduro de Venezuela no va a tener nada de impacto en el tráfico de droga”, sentencia Vigil.