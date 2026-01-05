México

Esta es la relación de Venezuela y el Cártel de Sinaloa según un exagente de la DEA

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil habló sobre el papel del país sudamericano en el trasiego de drogas

Guardar
El Cártel de Sinaloa ha
El Cártel de Sinaloa ha logrado llegar al país sudamericano (Foto: Jesús Áviles/Infobae México)

Luego de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer los cargos en contra del mandatario, los cales incluyen acciones de terrorismo y posesión de armas de fuego.

Parte de lo expuesto por las autoridades estadounidenses involucra a grupos criminales mexicanos, específicamente son nombrados Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.

Ante este escenario, Infobae México contactó con el exagente de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil para profundizar sobre los nexos de grupos criminales mexicanos con Venezuela.

De Colombia a Venezuela, la ruta de la droga

El documento con los cargos contra Maduro señala que el Cártel de Sinaloa y Los Zetas serían los encargados de controlar las rutas de trasiego de drogas en Centroamérica.

Recaptura del Chapo Guzmán en
Recaptura del Chapo Guzmán en 2016, 2016 (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

Además, el archivo indica que en 2011 Joaquín El Chapo Guzmán fue el encargado de financiar laboratorios de cocaína en Colombia, la droga producida era llevada a Venezuela bajo la protección de un hombre identificado como Carvajal Barrios, quien es cercano a Maduro y a Diosdado Cabello, acusa EEUU.

Vigil, quien fue parte de la DEA por más de 30 años señala que el envío de drogas era a través de vehículos aéreos.

“Cuando entró Nicolás Maduro, principalmente el cártel de Sinaloa, cuando estaba bajo el control del Chapo Guzmán, estaban mandando avionetas de México a la costa norte de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia. Y aterrizaban ahí, cargaban drogas y luego regresaban a México. Sí tenían vínculos no tanto Los Zetas, pero sí tenían, pero principalmente era el cártel de Sinaloa”.

Tres momentos clave

Vigil además señala que si bien en un primer momento Donal Trump anunció que se trataba de una operación antidrogas, en un segundo momento el mandatario estadounidense habla sobre un cambio de régimen.

Activista en Corea con una
Activista en Corea con una máscara recortada que representa al presidente estadounidense Donald Trump, sostiene una pistola de juguete y se sienta sobre un contenedor con la inscripción "Mi petróleo" durante una manifestación contra Trump para condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. REUTERS/Kim Hong-Ji

“Y lo tercero, sale la verdad, que, que se trata de petróleo”, apunta Vigil en entrevista para esta casa editorial.

Grupos criminales no se verán afectados

Ante la pregunta expresa de si las acciones contra Maduro podrían afectar a los grupos criminales, el exagente de la DEA asegura que no hay una verdadera afectación debido a que este tipo de estructuras pueden modificar las rutas por donde se mueven las drogas

“Los cárteles no, no se van a preocupar porque ellos pueden cambiar las rutas en cualquier momento. Yo creo que ya las han cambiado, por ejemplo, por la vía terrestre con Centroamérica, México, los Estados Unidos. También pueden utilizar barcos de contenedores porque no lo van a poder revisar, pueden utilizar aviones”.

Finalmente Vigil señala que lo realizado por Trump en Venezuela es un “acto criminal” debido a la unilateralidad con la que el presidente estadounidense actuó.

“Tengo que decir que sacando a Nicolás Maduro de Venezuela no va a tener nada de impacto en el tráfico de droga”, sentencia Vigil.

Temas Relacionados

VenezuelaCártel de SinaloaNicolás MaduroNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Por qué mi hijo ya no quiere estudiar

Muchas familias pueden sentirse preocupadas por el repentino desinterés de un adolescente en la escuela

Por qué mi hijo ya

Abandono, dolor y justicia para Hikary: en Hermosillo vincularon y dictaron prisión preventiva a un hombre por maltrato animal

Los días de la perrita transcurrieron entre el encierro y la indiferencia, hasta que sus ladridos alertaron a vecinos y motivaron la intervención de las autoridades

Abandono, dolor y justicia para

Estas son las consecuencias en el medio ambientes de mandar la carta a los Reyes Magos en globos

Las familias mexicanas participan cada año en la tradición de enviar deseos a través de este medio, una práctica que genera implicaciones ambientales poco conocidas

Estas son las consecuencias en

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre su salud y aclara por qué siempre usa gorra: “Aquí seguimos firmes”

La ex Garibaldi sorprendió al compartir un emotivo comunicado y nuevas fotos, dejando claro que sigue firme, sonriente y sin señales de los males que tanto se especularon

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae una decena de personas

Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

ENTRETENIMIENTO

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre

Pilar Montenegro enfrenta rumores sobre su salud y aclara por qué siempre usa gorra: “Aquí seguimos firmes”

Los Reyes Magos de 31 Minutos: dónde tomarte la foto gratis en CDMX

Primate, cinta de terror, adelanta su fecha de estreno en México: este será el día en que llegue a las salas de cine

Alfredo Adame sufrió intentos de abuso por parte de sacerdotes y del fallecido actor Cachirulo: “Me empezó a agarrar”

Critican a Kimberly La Más Preciosa por vender su ropa usada a altos precios

DEPORTES

Rubén Rodríguez, ex comentarista de

Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull y la última plática que tuvo con Horner: “Todo era un problema”

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales