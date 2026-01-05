Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

El ataque generó un despliegue de agentes (X/@adn40)

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa, confirmó el asesinato de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de la Unidad de Vialidad.

En un comunicado, la SSPyTM informó que mantiene una coordinación directa y continua con las autoridades responsables de la investigación para colaborar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la sindicatura de Aguaruto y localizar a los responsables, con la firme intención de evitar cualquier forma de impunidad.

La institución expresó su profundo pesar por la muerte de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, Director de la Unidad de Vialidad, quien acumulaba 32 años de servicio y se distinguía por su integridad y compromiso con la seguridad vial y el orden público.

Durante la mañana, el mando transitaba por la calle principal de la sindicatura en una camioneta, cuando sujetos no identificados interceptaron su vehículo y dispararon armas de fuego en su contra.

Los protocolos de emergencia y atención médica se activaron de inmediato y el funcionario fue trasladado a un hospital, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, se confirmó su deceso a causa de las heridas recibidas.

La dependencia reafirmó que ofrecerá respaldo institucional, jurídico y humano a la familia del servidor público, conforme a lo dispuesto por la ley y los lineamientos establecidos.

Información en desarrollo...