Capi Pérez confirma que muerte de la sobrina de su esposa Itzel Barro fue “un tema de salud mental”

El cuerpo de Nataly Montserrat González Barro fue hallado en un área verde de Jardines del Sur, Cancún, luego de que su desaparición fuera reportada el 25 de diciembre. (Captura de pantalla)

La confirmación de la causa de muerte de Nataly Montserrat González Barro, sobrina de la creadora digital Itzel Barro y esposa del conductor “Capi” Pérez, ha generado atención nacional.

De acuerdo con declaraciones del propio Capi Pérez al periodista Gabriel Cuevas, la joven veterinaria murió por causas relacionadas con salud mental, descartando cualquier vínculo con situaciones de inseguridad en el país.

El conductor de Venga la Alegría subrayó que este hecho deja como reflexión la necesidad de valorar y acompañar más a los seres queridos.

“Pasamos un momento muy triste, muy duro como familia, con la desaparición de una sobrina de mi esposa, después nos enteramos que lamentablemente había perdido la vida y es simplemente, lo que nos deja es valorar más a tus familiares, abrazarlos, escucharlos y decirles que los amas más seguido”, señaló el ‘Capi’ Pérez.

El caso atrajo la atención pública debido al parentesco entre Nataly Montserrat González Barro con la influencer Itzel Barro, esposa del "Capi" Pérez. (@holaenfermera, Instagram)

Un llamado a atender la salud mental

Durante su diálogo con Gabriel Cuevas, Capi Pérez insistió en la importancia de atender los temas de salud mental y de buscar ayuda oportuna. Agregó:

“Este tema fue más, no tanto de inseguridad, sino de salud mental, entonces creo que es muy importante informarse, analizar qué está pasando por tu mente y tenerlo bien claro y buscar ayuda”.

La familia optó por la reserva respecto a los detalles específicos del hallazgo. Itzel Barro, en conversación con el mismo periodista, afirmó:

“Súper triste, es algo que no se lo deseo a nadie y pues nada, apoyando a la familia”. Remarcó que seguirán en privado el duelo y que evitarán profundizar en el tema, ya que se sienten lastimados y consideran que se trata de una cuestión íntima.

“Su mamá de mi sobrina y familia decidieron que no se hablara del tema (…) estamos muy lastimados, pero son cosas de familia. Las autoridades nos ayudaron muchísimo”.

La joven veterinaria fue localizada sin signos de violencia en una zona vegetal de Benito Juárez, Quintana Roo (Facebook: Búsqueda Qroo. )

Una discusión en Navidad, el detonante para la tragedia

Según el periodista Gabriel Cuevas, quien basó su relato en información entregada por reporteros de Quintana Roo, la joven habría desaparecido tras una discusión con su pareja, y fue localizada posteriormente con una cuerda. Cuevas indicó:

“Al parecer esta chava discute con su novio, entonces ella desaparece, pero fue ella la que no quiso seguir en este mundo y la encontraron con una cuerda”.

El cuerpo de Nataly Montserrat fue localizado el 28 de diciembre de 2025 en un área de vegetación junto al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Itzel Barro y familiares de la joven solicitaron privacidad y discreción para enfrentar el duelo lejos de la exposición pública (Captura de pantalla)

Según la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), el hallazgo se produjo tras una campaña de búsqueda impulsada desde redes sociales por Itzel Barro, quien había solicitado ayuda a su comunidad para dar con el paradero de su sobrina.

El reporte oficial señala que el cadáver no presentaba signos de violencia y que videos de cámaras de vigilancia confirmaron que Nataly ingresó sola a la zona donde fue hallada sin vida.

Las primeras pesquisas se orientaron bajo perspectiva de género y consideraron la posibilidad de un feminicidio. Sin embargo, las pruebas recabadas favorecieron la hipótesis de suicidio.

Por Esto!, diario local, informó que familiares de la joven confirmaron que tenía antecedentes de problemas psicológicos. Según la ficha de búsqueda, la desaparición ocurrió tras una discusión de pareja en la noche del 25 de diciembre, cuando Nataly dejó su hogar ataviada con un camisón beige y sandalias de pata de gallo.

Nataly Montserrat era egresada de la UNAM y había estudiado psicología y seguridad alimentaria en reconocidas universidades mexicanas (Michelle PamTre / Facebook)

El cambio en la línea de investigación llevó a los familiares de Nataly Montserrat González Barro a aceptar la causa de muerte y solicitar la conclusión de las indagatorias para la pronta entrega del cuerpo, de acuerdo con información de medios locales.

La propia familia pidió discreción y respeto para sobrellevar el duelo en privado: “Por indicaciones de la familia no se compartirán detalles. Agradecemos su compresión y discreción”, expresó Itzel Barro en redes sociales.

Nataly Montserrat González Barro, de 30 años, era egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como médica veterinaria zootecnista y más tarde cursó estudios en Psicología en la Universidad Tecnológica de México.