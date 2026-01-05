México

Más de 6 mil productos ya cuentan con el distintivo Hecho en México, destaca la Secretaría de Economía

El respaldo a la manufactura local fortalece las marcas mexicanas y estimula la innovación emprendedora

Más de 4 mil empresas y 6 mil productos han recibido hasta diciembre de 2025 el distintivo Hecho en México, dentro de la estrategia pública que busca consolidar el mercado interno y recuperar la capacidad productiva del país.

El programa Hecho en México, resultado de la colaboración entre la Secretaría de Economía, autoridades estatales, cámaras de comercio y la iniciativa privada, promueve la innovación, el talento y el fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales.

El impulso de este reconocimiento se enmarca en la gestión del Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum, en el que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha tenido un papel determinante.

Al referirse al avance de la iniciativa, Ebrard destacó: “Mientras más hagamos en México, mejor le irá a nuestra economía. Con ello tendremos más empleos y mejor calidad de vida y bienestar”.

El programa está dirigido a emprendimientos, mipymes y grandes empresas que demuestran altos estándares de calidad y que contribuyen tanto al crecimiento económico como a la competitividad regional y nacional, según la política que fortalece la confianza en la producción nacional por parte de los consumidores.

La continuidad del T-MEC permanece sin contratiempos, según el gobierno mexicano

La renovación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no enfrenta por el momento obstáculos, de acuerdo con el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

Actualmente, se desarrollan consultas en Estados Unidos que forman parte del proceso legal previo a la revisión formal prevista para 2026, mecanismo que también se implementó en México y Canadá.

Durante una conferencia en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el miércoles que el T-MEC expire en cerca de un año y que podría optar por no renovarlo, considerando en su lugar la posibilidad de establecer un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá.

Trump también afirmó: “México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando”, en alusión a la administración de Joe Biden.

Ebrard, en declaraciones durante el STS Forum Latam 2025 en Cuernavaca, Morelos, indicó que hasta el momento “no hay ninguna señal que indique que no se renovará” el tratado.

Explicó que las audiencias en territorio estadounidense responden a requerimientos legales, en línea con el procedimiento realizado previamente en los otros dos países.

Sobre el caso local, mencionó que los resultados de las consultas en México serán presentados en enero de 2026.

El T-MEC fue negociado bajo el primer mandato de Trump y sustituyó, a partir de 2020, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el entonces presidente consideraba desfavorable para los intereses estadounidenses.

