México

Hospitalizan y someten a cirugía a Carlos Guerrero ‘Warrior’, comentarista deportivo y conductor de Survivor México

El popular presentador de TV Azteca, conocido por su voz en eventos deportivos y realities, sorprendió al mostrar cercanía con sus fans tras enfrentar una cirugía programada

Guardar
Carlos Guerrero ‘Warrior’ permanece en
Carlos Guerrero ‘Warrior’ permanece en recuperación tras una cirugía programada por sinusitis que mejorará su salud respiratoria (IG)

El conductor Carlos Guerrero ‘Warrior’ se encuentra en recuperación tras ser sometido a una cirugía programada por sinusitis, un procedimiento que aclaró como necesario para tratar un problema respiratorio que le afectaba desde hacía tiempo.

La noticia se difundió a través de sus cuentas oficiales, donde el presentador de “Survivor México” compartió detalles sobre su estado para tranquilizar a sus seguidores y resaltar que, pese a la alarma inicial, su salud es estable.

Luego de la intervención, Guerrero utilizó sus redes sociales, especialmente su cuenta de Instagram, para mostrar su ánimo tras la operación. En sus propias palabras:

“¡Estoy bien! Me operaron porque la sinusitis ya no me dejaba respirar”, mensaje con el que pretendió disipar la inquietud causada tras publicar una fotografía hospitalizado.

Con sentido del humor, Guerrero
Con sentido del humor, Guerrero compartió una foto hospitalizado y relató el efecto de la anestesia en sus redes sociales (IG)

En los videos recientes, Guerrero aparece acompañado por su esposa Gisela Muñoz Azuela, a quien agradeció el apoyo recibido durante el proceso de recuperación, y se mostró tranquilo y de buen humor.

En la imagen difundida, Carlos Guerrero aparece recostado en la cama de un hospital, portando una bata y conectado a monitores médicos. Frente a la cámara, realizó la señal de paz y amor con la mano, gesto que acompañó con frases alusivas al efecto de la anestesia:

“Yo pensando que ya se me pasó el efecto de la anestesia” y “la anestesia: a mí no me echen la culpa”, lo que suscitó una ola de mensajes de apoyo entre sus seguidores.

El propio Guerrero explicó en sus historias de Instagram que la cirugía fue planeada, y no consecuencia de una emergencia médica; buscó así despejar rumores y mensajes alarmistas en torno a su salud. Se mostró agradecido con el personal médico y remarcó el acompañamiento de su familia, especialmente el apoyo constante de su esposa.

El conductor de “Survivor México”
El conductor de “Survivor México” tranquiliza a sus seguidores al confirmar que la intervención no fue de emergencia médica (IG)

La trayectoria del Warrior, hoy icono de TV Azteca

Conocido por su talento en la conducción y la narración deportiva, Carlos Guerrero ‘Warrior’ nació el 20 de septiembre de 1979 en la Ciudad de México. Inició su trayectoria profesional a los 16 años tras ganar un concurso que lo llevó a sus primeras transmisiones en Telecable del Centro.

Posteriormente, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle Bajío, en León, Guanajuato, y en 1998 se incorporó a TV Azteca Bajío.

Su salto a la televisión nacional ocurrió en el año 2000 como corresponsal de Los Protagonistas, programa entonces dirigido por José Ramón Fernández.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ es reconocido
Carlos Guerrero ‘Warrior’ es reconocido por su trayectoria en la narración deportiva y su trabajo en TV Azteca y “Survivor México” (Foto: Instagram@carloslguerrero)

Más adelante, se integró a Fut Azteca —anteriormente Selección Azteca— consolidándose como narrador en eventos como Copas del Mundo, Eurocopas y Juegos Olímpicos, junto a Christian Martinoli y Luis García.

Desde 2021, es el conductor principal de “Survivor México”, reality transmitido por Azteca Uno, donde se destaca por su temple y capacidad para manejar situaciones de alta presión.

El apodo ‘Warrior’, parte de
El apodo ‘Warrior’, parte de la identidad mediática de Guerrero, proviene de la traducción al inglés de su apellido (Foto: Instagram de @carloslguerrero)

El apodo “Warrior” proviene de la traducción directa al inglés de su apellido “Guerrero”. La adopción de este sobrenombre se ha vuelto parte esencial de su identidad profesional y mediática.

Temas Relacionados

Carlos GuerreroWarriorCarlos Guerrero WarriorTV AztecaSurvivor MéxicoSinusitismexico-entretenimiento

Más Noticias

Periférico Norte: hasta cuándo se extenderán las obras de reconstrucción

El trabajo se llevará a cabo de manera gradual en tramos de un kilómetro

Periférico Norte: hasta cuándo se

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de enero: realizan revisión a un tren en la Línea 7, servicio lento

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Detienen a 150 policías municipales en Chiapas acusados de delitos contra la salud

Agentes del Ejército revisaron tres inmuebles y aseguraron dosis de droga

Detienen a 150 policías municipales

La nueva serie mexicana “Amor de Oficina” desplaza a “Stranger Things” en el top 10; mejores series en Netflix México

Tras su estreno en los primeros días de 2026, esta serie de romance ha alcanzado mayor visibilidad que otras de renombre que han estado en el ranking luego de que su éxito las llevara a las primeras posiciones

La nueva serie mexicana “Amor

SCJN respalda solución legal de conflictos internacionales, afirma Hugo Aguilar

Aunque no mencionó casos específicos, el mensaje se da en un contexto marcado por la situación en Venezuela

SCJN respalda solución legal de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 150 policías municipales

Detienen a 150 policías municipales en Chiapas acusados de delitos contra la salud

FGR obtuvo prisión preventiva contra Pedro Inzunza “El Sagitario”, segundo al mando del Cartel de los Beltrán Leyva

Vincularon a proceso a Aurea “N” por presunta extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación en la CDMX

Posponen nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán en EEUU

Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La nueva serie mexicana “Amor

La nueva serie mexicana “Amor de Oficina” desplaza a “Stranger Things” en el top 10; mejores series en Netflix México

“El programa de la Lic”: María Julia Lafuente regresa tras despedirse de Telediario con 48 años de trayectoria

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 5 de enero

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija que habría cumplido 38 años: “Tu luz no se apagó”

DEPORTES

Por qué Canelo Álvarez no

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026

Quién es Zhou Guanyu, piloto de reserva de Cadillac que será parte del equipo de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”

Aficionada de Rayadas se vuelve viral luego de que un balón tirara sus nachos durante el partido vs Puebla