Abandono, dolor y justicia para Hikary: en Hermosillo vincularon y dictaron prisión preventiva a un hombre por maltrato animal

Los días de la perrita transcurrieron entre el encierro y la indiferencia, hasta que sus ladridos alertaron a vecinos y motivaron la intervención de las autoridades

Jesús Ernesto “N” fue vinculado
Jesús Ernesto "N" fue vinculado a proceso y enfrenta prisión preventiva en Hermosillo, tras ser señalado por autoridades como presunto responsable de maltrato y crueldad contra la perrita "Hikary".

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este domingo 4 de enero que un juez dictó prisión preventiva justificada y vinculó a proceso a Jesús Ernesto “N”, por el delito de maltrato o crueldad animal contra una canina identificada como “Hikary” en Hermosillo, Sonora.

El procedimiento penal comenzó tras la ejecución de una orden de aprehensión y la presentación de pruebas sobre los hechos ocurridos en abril de 2024.

El rescate de “Hikary”

El 4 de abril de 2024, durante una diligencia judicial en un domicilio de la colonia Buena Vista, municipio de Hermosillo, personal ministerial encontró a la perrita “Hikary”, en condiciones de abandono.

Según el reporte oficial, “Vecinas y vecinos del sector refirieron que el inmueble permanecía sin ocupación visible y que el animal llevaba tiempo sin cuidados, por lo que en ocasiones le proporcionaban alimento al escucharla ladrar”.

Diagnóstico veterinario y la respuesta legal

Tras una valoración veterinaria realizada por elementos de la Fiscalía, la autoridad señaló que “Hikary” presentaba padecimientos, entre los que destacan los siguientes:

  • Deshidratación
  • Desnutrición severa
  • Procesos infecciosos
  • Anemia
  • Parasitosis severa
  • Periodontitis
  • Síndrome de maltrato

El personal veterinario concluyó que la conducta atribuida carecía de motivo razonable y provocó sufrimiento, ajustándose al tipo penal previsto por la ley estatal de protección animal.

Durante la audiencia, el juez ordenó la vinculación a proceso y prisión preventiva para Jesús Ernesto “N”, además de conceder dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Según la FGJES, este proceso fortalece el compromiso institucional con la protección de los animales y la sanción a la crueldad, además, caso subraya el valor de la denuncia y el respaldo social en la lucha contra el maltrato animal.

El expediente seguirá abierto durante el plazo judicial, a la espera de la resolución final.

Otros casos de maltrato animal en México

El hombre fue vinculado a
El hombre fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal.

En diciembre de 2025, autoridades del Estado de México informaron la vinculación a proceso de un hombre identificado como Luis Eduardo “N” por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal en Naucalpan.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el imputado fue señalado por presuntamente atacar con un machete a la perrita “Martha” en enero de ese año.

El incidente quedó registrado en video y se difundió ampliamente en redes sociales, lo que impulsó la apertura de una investigación formal.

Tras identificar al probable responsable, la FGJEM solicitó una orden de aprehensión y el hombre fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

El juez dictó prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Este caso reavivó la discusión pública sobre la violencia hacia los animales y la necesidad de fortalecer las sanciones legales para quienes incurren en actos de crueldad.

