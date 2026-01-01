A partir de hoy 1 de enero queda prohibida la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora en CDMX

La Ciudad de México prohíbe por completo la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora a partir de enero de 2026 para frenar el maltrato animal (FB/VaPorSusDerechos)

A partir del 1 de enero de 2026, la Ciudad de México implementará una prohibición absoluta para la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora, dando respuesta a décadas de denuncias por maltrato animal y explotación en ese recinto tradicional.

Esta restricción, impulsada por una orden judicial y supervisada por autoridades locales, será aplicable de forma directa a todos los locales, y tendrá como objetivo erradicar prácticas que vulneran el bienestar de las especies, fortalecer la vigilancia y desalentar la venta clandestina.

La decisión judicial que impulsa este cambio fue concedida por un tribunal administrativo tras el amparo promovido por organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

Susana Ramírez, abogada de la organización Va por Sus Derechos, lideró este proceso legal, lo que en octubre de 2025 resultó en la resolución que, según informó la propia Ramírez, pone fin de manera explícita a la venta de animales vivos en el mercado.

Una orden judicial y la Ley de Protección y Bienestar Animal respaldan el fin definitivo de la comercialización de especies vivas en el Mercado de Sonora (Foto: Cuartoscuro)

Sanciones inmediatas ante el incumplimiento

Las consecuencias para quienes incumplan la nueva normativa serán inmediatas y severas. De acuerdo con el comunicado oficial, los comercios que continúen con la venta de animales en el Mercado de Sonora enfrentarán el cierre total de sus locales y la pérdida definitiva del derecho de piso.

Frente a la inminencia de la medida, algunos locatarios han manifestado su intención de buscar recursos legales para intentar revertir la prohibición, aludiendo al carácter familiar y de larga data de sus negocios y a la afectación económica que esto representa.

Los comercios que incumplan la nueva prohibición perderán su derecho de piso y afrontarán el cierre total de sus locales de inmediato (Foto: Tw/@DefensaAnimal)

Un cambio de giro para los locatarios

Desde hace varios meses, algunos comerciantes comenzaron a reconvertir sus espacios con ventas de productos alternativos, como alimento para mascotas, juguetes, correas y otros accesorios, según detalló en octubre la alcaldesa de Venustiano Carranza Evelyn Parra.

La medida oficial estimulará una adaptación masiva: el resto de los giros tradicionales —hierbas, flores, artículos esotéricos, piñatas y productos para fiestas— podrán continuar operando sin afectación, preservando la diversidad comercial del mercado.

El Mercado de Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, operaba como uno de los principales centros de venta de animales vivos en la Ciudad de México.

Organizaciones defensoras, como Va por Sus Derechos, lideraron las acciones legales que culminaron en la histórica reforma para el bienestar animal en Sonora (FB Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas)

Durante años, colectivos y activistas denunciaron las condiciones de hacinamiento, la venta de especies enfermas y la oferta de animales para rituales y sacrificios, llegando a calificar el lugar como un “infierno” para los animales debido al trato recibido.

El marco legal que respalda la prohibición proviene de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que ya prohibía la venta de animales en la vía pública, vehículos, tiendas departamentales y de autoservicio, estableciendo las bases para la acción judicial que culminó con la actual orden.

Según el gobierno capitalino, tanto la alcaldesa Parra como la administración local han anunciado un programa de apoyo económico y la creación de mesas de diálogo para acompañar el proceso de reconversión comercial de los locatarios afectados.

En la entrada en vigor de la disposición, quedará totalmente prohibida la venta de animales vivos —incluidos gatos, perros, aves, peces, entre otros—, lo que obligará a los comerciantes a redefinir el enfoque de sus negocios para operar en regla.

Activistas y defensores de los animales consideraron esta transformación como un avance en la protección de las especies y una referencia para mercados y centros de comercio similares en otras regiones.