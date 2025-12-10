Vinculan a proceso al hombre que presuntamente atacó a machetazos a la perrita “Martha”

El hombre fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal. Crédito: Fiscalía Edomex

Un hombre identificado como Luis Eduardo “N” fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en el delito de maltrato animal cometido a un canino en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

La decisión, según fuentes oficiales, se produjo tras una investigación iniciada luego de la denuncia y la difusión en redes sociales de un video que muestra la agresión.

El presunto agresor sería quien atacó con un machete a la perrita “Martha” el pasado 11 de enero de 2025.

La vinculación fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mediante su perfil en la red social X (antes Twitter).

El implicado presuntamente atacó a machetazos a “Martha”

La FGJEM detalló que los hechos ocurrieron en enero de 2025, cuando Luis Eduardo “N” supuestamente atacó a “Martha” con un objeto punzocortante en calles de Naucalpan. El objeto mencionado por las autoridades era un machete.

El incidente fue captado en video y rápidamente circuló en plataformas digitales, lo que originó una investigación formal por parte de las autoridades ministeriales.

A partir de los trabajos de investigación y el análisis del material difundido, autoridades identificaron a Luis Eduardo “N” como probable responsable de la agresión.

La FGJEM detalló mediante un informe que el personal ministerial solicitó a un Juez especializado la emisión de una orden de aprehensión contra el señalado, quien posteriormente fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

El Juez, tras revisar los elementos aportados por la FGJEM, ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para Luis Eduardo “N” y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La causa penal se mantiene en curso, bajo seguimiento de las autoridades judiciales y ministeriales.

La fiscalía recordó que, hasta que no exista una sentencia condenatoria, la presunción de inocencia debe prevalecer para el imputado.

Ataque contra “Martha”, perrita de Naucalpan

Este caso reavivó la discusión en redes sociales sobre la violencia contra los animales y las sanciones previstas en la ley estatal para estas conductas.

El video del ataque, compartido en enero de 2025, muestra al presunto responsable caminando junto a “Martha”, posteriormente se da la media vuelta y la agrede con lo que sería un machete.

La ONG, Apoyo a los que no tienen voz, compartió el pasado 13 de enero de 2025 las imágenes que muestran las heridas que tuvo “Martha” tras el ataque.

Además, mediante un texto señalaron lo siguiente: “PEDIMOS APOYO A TODA NUESTRA COMUNIDAD para difundir este caso y dar con el paradero de Luis ”N”, este desgraciado atacó con un machete a MARTHA una perrita indefensa que tomaba el sol fuera de su domicilio, causando una herida de lado a lado".