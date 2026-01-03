México

Cómo preparar una mochila de emergencia en caso de sismo

La selección adecuada de suministros proporciona una base de seguridad para quienes deben afrontar las consecuencias inmediatas de un evento sísmico

La mochila de emergencia podría garantizar tu seguridad en caso de siniestros. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La preparación ante terremotos resulta esencial para la seguridad familiar, ya que los sismos pueden sorprender en cualquier momento. Una de las estrategias más efectivas reconocidas por expertos es la mochila de emergencia, diseñada para garantizar la supervivencia durante las primeras 72 horas después del desastre, un periodo crítico en el que la ayuda puede demorarse.

Uno de los consejos fundamentales en esta estrategia preventiva reside en el mantenimiento constante de la mochila. Es clave revisarla al menos dos veces al año a fin de reemplazar alimentos vencidos, pilas descargadas o artículos dañados. Mantener actualizada esta herramienta es tan prioritario como prepararla desde el inicio.

Entre los artículos imprescindibles, destaca el agua potable: se recomienda un mínimo de dos litros diarios por persona, en envases resistentes, para afrontar la escasez tras el sismo. Los alimentos deben ser no precederos, como conservas, barras energéticas, galletas integrales o frutos secos, fáciles de consumir y sin necesidad de cocción.

Autoridades capitalinas han compartido cómo preparar una mochila de emergencia en caso de sismo. Foto: (Clara Brugada/Infobae)

El botiquín de primeros auxilios forma otro pilar central y debe incluir gasas, vendas, alcohol, curitas, analgésicos, tijeras y, según los requerimientos de cada miembro de la familia, medicamentos personales. Dada la probabilidad de cortes eléctricos, resulta imprescindible disponer de una linterna con pilas y una radio portátil, para recibir información y orientaciones de las autoridades.

En el ámbito de la higiene, la lista incluye papel higiénico, jabón, cepillo y pasta dental, toallas femeninas, toallas húmedas y mascarillas, recursos que ayudan a evitar enfermedades en contextos donde el acceso al agua puede limitarse.

Los documentos importantes, como copias de identificación, actas de nacimiento o números de contacto de emergencia, deben guardarse en una bolsa plástica para protegerlos de la humedad o en una memoria USB. Se recomienda adicionar dinero en efectivo, ya que los sistemas bancarios y cajeros automáticos pueden quedar fuera de servicio tras un terremoto.

Tener una mochila de emergencia es esencial para poder sobrevivir en caso de emergencia. Foto: (iStock)

Respecto a la vestimenta, conviene incorporar ropa de abrigo, una manta ligera y medias adicionales. Completa la mochila un silbato para ser localizado en caso de quedar atrapado y una navaja o herramienta multiusos por su versatilidad en situaciones adversas.

Los especialistas recomiendan que cada persona disponga de su propia mochila adaptada a sus necesidades particulares, tomando en cuenta la edad, el estado de salud y las actividades cotidianas. El lugar de almacenamiento debe ser accesible y conocido por todos los miembros del hogar, además de facilitar el traslado rápido si es necesario.

Una mochila bien equipada provee protección física y aporta tranquilidad en uno de los momentos más adversos que puede enfrentar una familia.

