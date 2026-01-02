México

Esta es la profesión con mejor aumento al salario mínimo vigente a partir del 1 de enero 2026

El gobierno de Claudia Sheinbaum publicó la lista de 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, los cuales tendrán un aumento del 13 o 5 por ciento dependiendo la zona

A partir del 1 de
A partir del 1 de enero de 2026 el aumento del 13% al salario mínimo es una realidad en México. (Crédito: cuartoscuro)

A partir del 1 de enero de 2026, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) confirmó un incremento relevante en el salario mínimo general, así como en los salarios mínimos profesiones, oficios y trabajos especiales.

Este ajuste impactará de manera directa a millones de trabajadores en México y marca un nuevo referente en la remuneración básica en el país.

Aumento al salario mínimo general y profesional

El salario mínimo general subirá 13% para la mayor parte del país, alcanzando 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el aumento será de 5%, llegando a 440.87 pesos diarios.

De acuerdo con lo informado por Conasami, estos porcentajes de incremento también se aplicarán a los 61 salarios mínimos de profesiones, oficios y trabajos especiales en México.

Por primera vez, todos los salarios mínimos profesionales fuera de la zona fronteriza norte, con excepción de los técnicos de trabajo social y los reporteros superarán los 300 pesos diarios.

Profesión con mayor aumento: el caso de los reporteros

Dentro del listado de salarios profesionales publicado por la Conasami, los reporteros gráficos de prensa y los reporteros en prensa diaria se ubican como los más beneficiados, al fijarse su salario mínimo diario en 705.46 pesos, tanto en la zona fronteriza como en el resto del país.

Además, los técnicos en trabajo social recibirán 405.82 pesos diarios, situándose también por encima de los 400 pesos.

Estos montos representan las remuneraciones básicas más elevadas entre las profesiones reguladas por salario mínimo en 2026, según los datos proporcionados por la Comisión.

Así, quienes desempeñan labores de reportería en prensa escrita o gráfica se consolidan como el grupo profesional con el mayor salario mínimo vigente.

El incremento del 13% del
El incremento del 13% del salario mínimo en México ha sido reconocido por distintos sectores de la población. (Foto: Conasami)

¿Quiénes reciben el beneficio directo del incremento?

El aumento al salario mínimo beneficia, en primer término, a quienes perciben directamente el salario mínimo general o profesional, así como a los empleados cuyos contratos contemplan cláusulas de indexación al salario mínimo.

Sin embargo, el salario mínimo da garantía de un piso legal: si un trabajador recibe una cantidad menor, la empresa está obligada a nivelarlo al nuevo monto. No obstante, la ley no exige un aumento automático para quienes ya ganan más que el mínimo, por lo que el ajuste no implica un incremento generalizado de salarios.

Según los artículos 90 y 91 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es el pago mínimo que una persona trabajadora debe recibir por una jornada diaria, y nadie puede recibir una cantidad inferior.

Si el salario actual de un empleado queda por debajo del nuevo mínimo legal, la empresa debe ajustarlo forzosamente, pero si el salario ya supera el mínimo, no existe obligación legal de incrementarlo automáticamente.

Estos son datos destacados sobre el aumento al salario mínimo en 2026

  1. A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general en México aumentará 13% para la mayor parte del país, alcanzando 315.04 pesos diarios, y 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte, llegando a 440.87 pesos diarios.
  2. El incremento también aplicará a los 61 salarios mínimos de profesiones, oficios y trabajos especiales definidos por la Conasami.
  3. Por primera vez, la mayoría de los salarios mínimos profesionales fuera de la zona fronteriza norte superarán los 300 pesos diarios, con excepción de los técnicos de trabajo social y reporteros.
  4. Los reporteros gráficos de prensa y reporteros en prensa diaria tendrán el salario mínimo profesional más alto, fijado en 705.46 pesos diarios tanto en la zona fronteriza como en el resto del país.

Temas Relacionados

Salario Mínimo2026Claudia SheinbaumConasamiProfesionesOficiosSecretaría del Trabajomexico-noticiasPolítica Mexicana

