México

CDMX: paso a paso para tramitar la CURP biométrica en 2026

Este documento nace de una reforma impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de identidad ciudadana

La CURP biométrica puede tramitarse
La CURP biométrica puede tramitarse en el módulo habilitado en la CDMX.

En el arranque de 2026, la CURP biométrica se convertirá en una herramienta fundamental para la identificación personal en México, marcando el inicio de una nueva etapa en la gestión de documentos oficiales.

Este avance, impulsado por reformas recientes a la Ley General de Población, exigirá a la ciudadanía adaptarse a un sistema que sustituirá progresivamente a la CURP tradicional y que será indispensable para realizar trámites tanto en instituciones públicas como privadas.

La CURP biométrica: identificación más segura y moderna

La implementación de la CURP biométrica representa una evolución significativa respecto al esquema tradicional al integrar elementos como huellas dactilares, escaneo de iris, firma electrónica y una fotografía digital.

Estos datos, añadidos al código único de 18 caracteres, permitirán fortalecer la protección contra el robo de identidad y optimizar la validación de personas en procesos administrativos.

Según las reformas legislativas aprobadas por el Congreso de la Unión en 2025, el objetivo es modernizar la identificación ciudadana y combatir la suplantación en trámites presenciales y digitales.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica en CDMX

Desde octubre de 2025, la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), habilitó módulos especializados en la Ciudad de México y en otras entidades federativas.

El módulo principal en la capital se encuentra en Calle de Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, mientras que en el resto del país el trámite está disponible en oficinas del RENAPO, módulos del Registro Civil y unidades móviles.

El proceso es gratuito, presencial y se realiza únicamente una vez, exigiendo a los interesados presentar acta de nacimiento certificada, CURP tradicional, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y un correo electrónico activo.

En el caso de menores de edad, deberán acudir acompañados de un tutor legal que también cuente con su CURP biométrica.

Paso a paso: cómo tramitar la CURP biométrica en 2026

  1. Acceder a la plataforma de citas de RENAPO.
  2. Seleccionar la opción para el registro de datos biométricos para la CURP.
  3. Hacer clic en “Siguiente”.
  4. Elegir la fecha y el horario disponibles en el calendario del sistema.
  5. Seleccionar el turno que más convenga.
  6. Ingresar la CURP tradicional.
  7. Escribir el nombre completo.
  8. Registrar un correo electrónico activo.
  9. Confirmar la cita.
  10. Imprimir o guardar la confirmación enviada al correo electrónico para presentarla el día del trámite.

En el día y la hora seleccionados, el solicitante deberá acudir personalmente para que se capturen sus datos biométricos como iris, huellas dactilares y fotografía, los cuales quedarán asociados a su CURP. Si no se encuentra disponibilidad inmediata, se recomienda intentar nuevamente en la plataforma hasta obtener turno.

La administración de la Ciudad de México recomendó a los habitantes actualizar su CURP, con prioridad para quienes tengan datos incorrectos en su registro previo o carezcan de la edición biométrica, con el fin de adelantarse al momento en que este documento será obligatorio.

